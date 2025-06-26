İZTO Başkanı Mahmut Özgener: “Faizler sabit kaldı ama enflasyonla mücadelede kırılganlık sürüyor”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İzmir Ticaret Odası (İZTO) haziran ayı meclis toplantısı yapıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yavaşlama eğilimine girdiğini, bu durumun enflasyonla mücadele sürecini daha da kritik hale getirdiğini söyledi.

Sektörel dağılıma bakıldığında, tarımda ve sanayide yaklaşık yüzde 2’lik oranda daralma görüldüğünü aktaran Özgener, “İnşaat yüzde 7,3, bilgi ve iletişim yüzde 6,1, hizmetler sektörü ise yüzde 1,3 oranında büyümeye katkı sağladı. Ancak sanayi üretim verileri nisan ayında hemen her sektörde aylık bazda daralma yaşandığını gösteriyor. 2025 Haziran ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 74,4 seviyesinde gerçekleşti. Sektör bazında baktığımızda; deri yüzde 66, tekstil yüzde 69,8, makine ve ekipman yüzde 68,6, elektronik sektöründe ise yüzde 69 kapasite kullanım oranı yakalanırken, bu sektörlerin ortalamanın oldukça altında kaldığı gözlemliyoruz” dedi.

Büyümenin tekrar sanayi tarafından sürüklenmesi için yeni bir sanayi politikası ve teşvik sistemine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özgener, “Enflasyonist ortam; sadece gelir dağılımındaki adaletsizliği artırmakla kalmayıp, yatırım süreçlerinin planlanmasından, operasyonel harcamaların yönetimine, fiyat-kalite dengesinin korunmasından varlık fiyatlarındaki artışa kadar pek çok alanda kayıplara sebep oldu. Bu nedenle, son 24 aydır büyük fedakârlıklarla sürdürülen dezenflasyon mücadelesinin başarıyla tamamlanmasının kritik önemde olduğuna inanıyorum” diye konuştu.

Para Politikası Kurulu haziran ayı toplantısında politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutulduğunu hatırlatan Özgener, “Özellikle enerji fiyatlarının dış ticaret ve enflasyon görünümüne olan etkisi, hem cari denge hem de iç fiyatlama açısından risk oluşturuyor. Sonuç olarak, Merkez Bankası mevcut sıkı para politikası duruşunu sürdürse de, piyasalarda Temmuz ayı itibarıyla olası bir gevşeme beklentisi bulunuyordu. Jeopolitik gelişmelerin ve Haziran enflasyon verilerinin, bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyeceği kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.