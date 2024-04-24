Kantec, 2023’te 8 kat büyüdü

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Kantec, geçen yıl içinde toplamda 8 kat büyüme kaydettiğini açıkladı ve 2013 yılında 14 farklı ülkeye daha ihracat yaparak, uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Özellikle Türkiye’de ‘tavuk kelebek’ olarak bilinen tavuk sırt etinin yurt dışında tanıtılmasına yönelik birçok reklam çalışması da yapan Kantec, bu yolla hem teknolojik yeniliklerini hem de Türk mutfağının zenginliğini de dünya sahnesine taşıma fırsatı buldu.

Kantec Kurucu Genel Müdürü Kaan Akdoğan, 2023 yılı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, bu başarının aslında Kantec'in sadece makine teknolojisini ihraç etmesiyle ilgili değil, aynı zamanda Türk mutfağının zenginliğini dünya çapında tanıtma vizyonuyla da ilgili olduğunu söyledi.

"2023 yılı, şirketimiz için çok verimli bir yıl oldu.” diyen Akdoğan, şöyle devam etti: “Hem genel büyüme hedeflerimizi hem de dış pazardaki hedeflerimizi gerçekleştirdik. Kantec olarak, teknolojimizi 14 farklı ülkeyle daha tanıştırarak, bir yıl içerisinde uluslararası alanda marka bilinirliğimizi artırdık. Ülkemizde ürettiğimiz makineleri dünyanın birçok ülkesine ihraç etmemiz, bizler için ülkemizi gururla temsil ettiğimiz anlamını taşıyor. Bu başarı, Kantec ekibinin sıkı çalışması ve yenilikçi yaklaşımının bir sonucudur. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. 2023 yılında kaydedilen bu büyük başarı, Kantec'in gelecekteki büyüme ve genişleme planları için sağlam bir temel oluşturdu. Kantec olarak inovasyona olan bağlılığımızla müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer katmaya devam edeceğiz.”