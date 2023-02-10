Arı Kadınlar, depremzedeler için üretiyor

Müberra TAŞÇI



AMASYA - Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Amesia Çalışan Arı Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem bölgesine unlu mamuller, marmelat, reçel, makarna, erişte, ekmek, haşhaşlı, katmer gibi birçok ürün gönderdi. Ürün göndermedikleri deprem bölgesi kalmayacaklarını dile getiren Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güner Aslan, aynı zamanda diğer aşçılarında deprem bölgelerine gönderilmesi konusunda yardımcı olduklarını söyledi.



Başkan Aslan, Arı Kadınların büyük bir duyarlılık ile deprem bölgesindeki depremzedeler için üretim yaptıklarını ifade ederek sözlerine şunları ekledi: “Şanlıurfa gibi deprem bölgelerinde bulunan kadın üreticilerimiz bizlerle iletişim kurdu. Bizimle iletişime geçen ve geçmeyen tüm üreticilerimiz dahil vatandaşlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Amesia olarak bir dayanışma içinde çalışıp deprem bölgesinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Amasya’nın 52 köyünde çalışın birçok Arı Kadınlarımız depremin ilk gününden bugüne duyarlılık göstererek çalışıyor. Öncelikli olarak Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi ve Hatay’a ürünlerimizi gönderdik. Diğer illere de ürünlerimizi göndermeye devam edeceğiz. Kargo firmalarıyla çok yoğun çalıştığımız için onların araçları ve kendi araçlarımızla ürünlerimizi gönderiyoruz. 5-6 tane restoranı olan usta aşçılarımız var. Ustalar ise çorba ve sıcak yemek yapmak için deprem bölgesine gidecek. Amesia olarak ustaları deprem bölgesine biz göndereceğiz. Ülkemizde hala vicdanını kaybetmemiş insanların olduğunu görmek bizi mutlu ediyor.”