Arkas Bunker, denizcilik yakıtlarında sürdürülebilirlik sertifikası aldı

İZMİR / EKONOMİ

Arkas Holding iştiraklerinden, Arkas Bunker sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tarım, gıda ve biyoenerji endüstrilerinde sürdürülebilirliği destekleyen, dünya çapında tanınan bir sertifika sistemi olan Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikasını (ISCC – International Sustainability and Carbon Certification) aldı. Arkas Bunker Genel Müdürü Seçkin Gül, armatörlerin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreci yakıtları radarlarında tutmaya devam edeceklerini söyledi.

Biyokütle, biyoyakıt ve diğer yenilenebilir ham maddelerin sürdürülebilir üretimini ve tedariğini doğrulamak için kullanılan, çok paydaşlı olarak geliştirilmiş, uluslararası kabul görmüş bir sürdürülebilirlik sertifikasyon sistemi olan ISCC sayesinde Arkas Bunker sürdürülebilirlik hedeflerine daha fazla yaklaştı.

ISCC Sertifikası kriterleri arasında yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyum, sürdürülebilir arazi kullanımı ve biyolojik çeşitliliğin korunması, sera gazı emisyonlarının ve diğer çevresel etkilerin azaltılması, insan haklarına ve işçi haklarına saygı, sorumlu su kullanımı ve yönetiminin yanı sıra tedarik zincirinde izlenebilirlik ve şeffaflık kriterlerine uyum yer alıyor.

Doğanın kendi evrimi içinde bir sonraki gün aynen mevcut olabilen enerji kaynağı olarak tanımlanan yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük özelliği, karbondioksit emisyonlarını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaları, yerli kaynaklar oldukları için enerjide dışa bağımlılığın azalmasına ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaları ve kamuoyundan yaygın ve güçlü destek almaları olarak biliniyor. Aynı zamanda fosil yakıtlar kullanılmadan üretildikleri için sürdürülebilirler. Bu sayede doğal gaz, kömür ve petrol gibi enerji kaynakları tükenmeden yenilenebilir ve çevreye daha az zararlı yakıtlar kullanılmış oluyor.