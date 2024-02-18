DİMAD Fahrettin Çağdaş'la yola devam dedi

Mahir Solmaz/Diyarbakır

2002 yılında kurulan Diyarbakır Mermerciler Madenciler Derneği'nin (DİMAD) 8'inci Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Fahrettin Çağdaş güven tazeledi.

Divan başkanlığına Beşir Yılmaz'ın, katip üyelikerine ise Barnas Kantacı ve Bişar Sercan Değirmenci'nin seçildiği genel kurula tek liste ile gidildi.

Genel kurul sonrası yönetim kurulu asil üyeliklerine, Fahrettin Çağdaş, A. Nasır Gül, Cemal Şimşek, M. Tahir Özer, Nimetullah Okumuş, Fesih Şimşek, Abdullah Onat seçilirken, denetim kurulu asil üyeliklerine ise Akın Gölcük, Küllihan Kula ve Baran Türk seçildiler.

Genel kurulda konuşan Fahrettin Çağdaş, sektörün Diyarbakır ve ülke genelinde ki mevcut durumu ve yaşadığı sorunlar ile ilgili bilgiler verdi. Genel kurulda ayrıca Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Doğu Güneydoğu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Devrim Türk ve Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği başkanı Nurullah Edemen'de birer konuşma yaptılar.