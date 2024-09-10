AYDD, şirketlerin danışmanlık alması için girişimlerini artıracak

MERSİN / EKONOMİ

Anadolu Yönetim Danışmanları Derneği (AYDD) yönetim kurulu üyeleri, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar’ı makamında ziyaret etti.

İşbirliği fırsatlarının konuşulduğu ziyarette 2017 yılında kurulan derneğin 40 üyesiyle ülke genelinde faaliyet gösterdiğini belirten AYDD Başkanı Ferudun Gündüz, “Ülkemizdeki şirketlerin yüzde 96’sı 10 yıldan kısa ömürlü. Kalan yüzde 4’ü ise 32 yıl yaşayabiliyor. Çok kısa olan işletme ömrünün uzaması için belirli ölçekteki şirketlerin mutlaka yönetim danışmanlığı hizmeti alması gerekiyor. Bu konunun yasal bir zorunluluk haline getirilmesini önemsiyoruz. Her şirketin mali müşavir, gümrük müşaviri ve avukat bulundurma zorunluluğu olduğu gibi, yönetim danışmanıyla da çalışması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret Bakanlığı nezdindeki girişimlerimizi artıracağız” dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise kentteki üniversite rektörlerinin üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmeye yönelik proje etrafında buluşması fikrine sıcak baktıklarını dile getirdi.