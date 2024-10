BASİAD öncülüğünde Balıkesir’de Tarım ve Hayvancılık Fuarı düzenleniyor

Takip Et

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) tarafından gerçekleştirilen “İklime Uygun Tarım Projesi” kapsamında 1-5 Kasım tarihleri arasında Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı gerçekleştirilecek. Balıkesir Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde düzenlenecek olan Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın çalışmaları hakkında bilgi veren BASİAD üyesi ve Tarım Fuarı Proje Koordinatörü Bülent Avcuoğlu, fuara 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini dile getirdi.

Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliğinde Balıkesir’de ilk defa gerçekleşecek olan fuar, kırsalda özellikle genç ve kadın çiftçilerin rekabet edebilirliğini artırmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir tarım politikalarını geliştirmek amacıyla bir ilke imza attıklarını ifade eden Avcuoğlu; “BASİAD öncülüğünde, Balıkesir’de ilk defa düzenlenecek olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Düzenleyeceğimiz Fuar’da tarım ve hayvancılığın geleceği konuşulacak. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finanse ettiği ‘İklime Uygun Tarım Projesi’ kapsamında uluslararası bir yolculuğun başlangıcını attığımıza inanıyoruz. BASİAD olarak hazırladığımız projemizin; kırsal alanların, genç ve kadın çiftçilerin rekabet edebilirliğini ve iklim değişikliğine uyumlu sürdürülebilirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca projemiz, FAO 2024 hedefi olan sürdürülebilir ve iklime uygun tarımsal üretim hedefine örnek oluşturması açısından büyük anlam taşıyor.

"Çiftçi ve sanayicinin her zaman destekçisiyiz"

BASİAD olarak üretenin her daim yanında olduklarını vurgulayan Avcuoğlu; “Yerel paylaşlarımız ile birlikte başta bölgemiz olmak üzere ülkemizde gerek sanayici gerekse çiftçimizin yani üretinin her daim destekçisiyiz. Gerçekleştireceğimiz Fuar üç yıl boyunca aynı yerde düzenlenecek. BASİAD olarak gerçekleştirdiğimiz ‘İklime Uygun Tarım Projemiz 40 bin euro’lık bir proje. ‘Türkiye’yi Doyuran İl Balıkesir’imizde düzenleyeceğimiz fuarın sürdürülebilir olması ve ülkemizin en büyük tarım ve hayvancılık fuarı olması için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yıl ilki BASİAD öncülüğünde gerçekleşecek olan Fuar’ın devamı için önümüzdeki yıl Balıkesir Büyükşehir Belediye’sine devredeceğiz. Fuarımızın; hem tarımsal üretimin ana unsurları olan üreticiler hem de tarımsal ürünlerin katma değerli ürünlere dönüşmesini sağlayan tarıma dayalı sanayi temsilcilerinin buluştuğu bir platform olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

"Çiftçinin ortak meselelerine çözüm sunulacak"

Fuarda; firmalar, kurumlar, oda ve borsalar, birlikler ile kadın kooperatiflerinin de yer alacağını söyleyen Avcuoğlu; “Balıkesir’de bir ilk olacak fuar kapsamında, üreten Balıkesir’imizin ürettiği ürünlerin katma değerinin artırılması için şehrimizin ve çiftçilerimizin ortak meseleleri konusunda Balıkesir kurumlarının, kuruluşlarının, akademik değerleri ve iş dünyasının büyük bir sinerji ile gönülden ortaya koydukları iş birliğinin önü açılacaktır” ifadelerini kullandı.