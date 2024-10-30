Konpet Yönetim Kurulu Başkanı Küpeli: Sürdürülebilir üretimle geleceğe hazırlanıyoruz

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Ambalaj sektörünün önde gelen firmalarından Konpet, 2023 yılını başarıyla geride bırakırken, yeni yatırımlarla 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Konpet Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küpeli, EKONOMİ Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, firmanın faaliyetlerinden, ihracat hedeflerinden ve sürdürülebilirlik çalışmalarından bahsetti.

2009 yılında kurulan Konpet’in, başlangıçta yalnızca pet şişe ve kapak üretimiyle hizmet sunarken, zamanla ürün gamını genişlettiğini belirten Küpeli, “Bugün pet şişe, polietilen şişe-bidon, şişe kapakları üretiminin yanı sıra, ürettiğimiz ürünleri daha özel hale getiren serigrafik baskı hizmeti de sunuyoruz. Bu sayede iş ortaklarımızın operasyon maliyetlerini düşürüyor, bitmiş ürün tesliminde avantaj sağlıyoruz” dedi.

Yıllık 300 milyon adet üretim kapasitesi

Otel ve konaklama sektörü ambalajlarında yüzde 80 pazar payıyla lider olduklarını söyleyen Hasan Küpeli, “2024 yılı itibariyle yıllık 300 milyon adet şişe üretimi ve 10 bin ton hammadde işleme kapasitesine sahibiz. Geçtiğimiz yıl kapasite artırımının yanında serigrafik baskı ve kalıphane yatırımlarımız olmuştu. 2025-2026 yılı hedeflerimiz ve yeni yatırımlarımız sayesinde hammadde işleme kapasitemizi 12 bin tona çıkarmayı istiyoruz. Yaptığımız bu yatırımlarla iş ortaklarımızın projelerini hızlıca hayata geçirmelerini sağlıyoruz. Kozmetik, deterjan ve oto bakım ürünlerinde de birçok ulusal markanın ana tedarikçisiyiz. 5. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki modern tesisimizle global markalarla iş birliklerimiz sürüyoruz. Ayrıca 15 ülkeye doğrudan, 80 ülkeye ise dolaylı olarak ihracat yapıyoruz” şeklinde konuştu. Hasan Küpeli, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde İstanbul’da bir ofis açarak, yurt dışı iş ortaklarıyla daha yakın temas kurmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Sürdürülebilir ürünlerle geleceğe hazırlık

Sürdürülebilirliğe büyük önem verdiklerini belirten Küpeli, “Gelecek yılların en aranan ve rağbet gören ürünleri sürdürülebilir ürünlerdir. İş ortaklarımızın talepleri doğrultusunda ürünlerimizin yüzde 75'ini geri dönüştürülmüş malzemelerle üretiyoruz. Bu aslında bizim doğaya karşı olan sorumluluğumuz. Hayatımızda büyük bir yer kaplayan plastiğin atık olarak doğada yeri yok. Ayrıca yüzde 30 zeytin çekirdeği içerikli hammaddemizle tek kullanımlık ürünlerde doğal içeriklere yöneliyoruz. Tek kullanımlık ürünlerde doğal içerikli hammaddelere ciddi bir talep var. Bugün birçok zincir otelde, bizim ürettiğimiz diş fırçaları, taraklar ve ayakkabı çekicileri kullanılıyor” diye konuştu.

Sanayide yaşanan iş gücü eksikliğine de değinen Küpeli, üretimde bazı süreçleri otomasyona geçirdiklerini, ancak yeterli olmadığını ifade etti. İlerleyen dönemlerde otomasyon yatırımlarını daha da artırarak üretimde ihtiyaç duyulan personel sayısını azaltmak istediklerini söyledi.