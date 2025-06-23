Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün rotası Gana

EKONOMİ/BURSA

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da BTSO liderliğinde uluslararası pazarlardaki ihracat seferleri devam ediyor. Bu kapsamda UR-GE üyeleri Gana pazarını mercek altına aldı. Akra’daki ticaret bölgelerini ziyaret eden heyet iki gün boyunca Batı Afrika'nın yükselen ekonomilerinden Gana'daki iş dünyası temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu.

BTSO’nun Gana’ya yaptığı ilk organizasyonu Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa da ziyaret etti. Bursalı firmalarının tek tek stantlarını gezerek başarılar dileyen Bakan Ablakwa, Bursalı firmalarla ve Gana iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelmesinin iki ülke açısından önemine değindi. İki ülke arasındaki hem diplomatik hem de ticari ilişkilerin ilerlediğini görmekten çok mutlu olduklarını ifade eden Bakan Ablakwa, “Bebek ve çocuk konfeksiyonu alanında gerçekten güzel ve başarılı bir etkinliğe tanık oldum. Ganalı iş insanlarımız ile birlikte burada sergilenen ürünlerin kalitesinden ve tasarımından çok etkilendik” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Afrika’nın en stratejik ülkelerinden biri olan Gana ile yeni ticaret bağlantıları kurmayı hedeflediklerini söylerken, “Biz dünyanın her yerinde farklı sektörlere yönelik geniş katılımlı organizasyonlar yapıyoruz. UR-GE projelerinde Ticaret Bakanlığımızın ciddi destekleri var. Afrika’nın ticaret için asla ihmal edilmemesi gereken bir bölge olduğuna inanıyorum. Burası yükselen bir değer. Dünyada ticaret daralırken Afrika’da ekonomik bir büyüme var. Bu coğrafyada daha fazla ticari bağlantılar kurmalıyız. Bursa iş dünyası olarak bu sürece katkı sunmaya, yatırımlarımızı ve iş birliklerimizi büyütmeye hazırız” dedi.