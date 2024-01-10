BEBKA, yeni dönemde dijital ve yeşil dönüşümü destekleyecek

EKONOMİ (BURSA) - EKONOMİ Gazetesi Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret eden Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, ajans çalışmalarıyla ilgili önümüzdeki süreçte planlanan çalışmaları paylaştı. 2024-2026 döneminde dijital ve yeşil dönüşüm çalışmalarına destek olacaklarını belirten Bayram, ajans olarak girişimciliğin geliştirilmesine de odaklandıklarını vurguladı. Sabri Bayram, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan beş kalkınma ajansının iş birliği ile girişimcileri ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronics Show (CES) fuarına götürdüklerini kaydederek, Şubat ayında da Katar’ın başkenti Doha’da ilk kez düzenlenecek Web Summit Qatar’a da katılım sağlayacaklarını söyledi. Bayram, geçtiğimiz aralık ayında Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Slush 2023 organizasyonuna 18 girişimciyle katıldıklarını hatırlattı.

Yeşil dönüşüm çalışmaları için Dünya Bankası aracılığıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası tarafından kredi sağlanacağını duyuran Sabri bayram, yeşil dönüşüm çalışmalarının destekleneceğini dile getirdi. Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı’nın 2024-2026 döneminde de devam edeceğini duyuran Bayram, “Yenilik ve verimlilik kısmında özellikle dijital ve yeşil dönüşüm çalışmaları desteklenecek. Ayrıca yerli tedarikçi geliştirmeye yönelik programlar üzerinde çalışıyoruz. Yeşil dönüşümle birlikte ortaya çıkacak yeşil istihdam konusu ve dönüşümden etkilenebilecek gruplar için adil geçiş süreci gündemimizde olacak. Girişimcilik özelindeki çalışmalarımız da devam edecek” dedi.