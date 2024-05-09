'Bireysel yatırımlar güneş enerjisinde hedefe ulaşmayı kolaylaştırır'

AHMET USMAN / EKONOMİ

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), İzmir Atatürk OSB (İAOSB) iş birliği ile düzenlenen "Güneş Enerjisi & Enerji Depolama Seminerleri"nin 24.'sü İzmir'de gerçekleştirildi.

İAOSB Konferans Salonu’ndaki seminerin açılışında konuşan GENSED Başkanı Tolga Murat Özdemir, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı konusunda bireylerin iştahlı olduğunu, bunun önünü açacak kooperatif ve benzeri iş modellerinin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı 2035 Ulusal Enerji Planı’na göre bugün 13 bin 500 MW olan Türkiye’nin GES kurulu gücünün, 11 yıl içinde 53 bin MW’a çıkmasının hedeflendiğini dile getiren Özdemir, “Bu da sadece OSB’lerde, fabrika çatılarında olmaz. Bu iş evlere de girecek. Ama bunun için mikro finans çözümlerinin olması, finansal erişimin kolaylaşması lazım. Hatta Avrupa’daki gibi 5-6 kişinin bir araya gelip enerji üretim kooperatifi kurabilecekleri bir yapının önü açılmalı. Bireylerin bu işin içine girmesini sağlamamız lazım. Çünkü Türkiye’de bireylerde iştah ve bu kültür var, bu işe inanıyorlar ama bu işin önünü açacak gerek. Sermaye Piyasası Kurulu bazlı, gerek Enerji Bakanlığı katkılarıyla çeşitli iş modellerinin destekleniyor olması lazım. Çünkü sadece bankaları kraditör olarak kullanmak yetmez, halkı güvenli bir şekilde bunun içine koyabilmeliyiz” diye konuştu.

Güneş ve rüzgarın kesintili üretilebilen enerjiler olduğunu vurgulayan Özdemir, “Bu sıkıntıyı aşmanın yolu enerji depolamadan geçiyor. İleride mikro şebekeler gündeme gelecek ve herkes kendi elektriğini üretecek, şebekeden izole olmak isteyecek. Bu yıl güneş enerjisinde dünyada 500 MW’lık performans bekleniyor. Türkiye’nin dünya ekonomisindeki payı yüzde 1 – 1.5 dolayında. Bu hesaba göre bizim güneş enerjisinde 5 GW’ı bulmamız lazım. Üstelik biz güneş ülkesiyiz. Yılda 2 bin saatten fazla güneş alıyoruz. O yüzden bu pay yüzde 1’den fazla pay olmalı. 7-8 GW’a çıkmamızın önünde de hiçbir engel yok. Güneşimiz bol, ekipmanlarımız var, artık hücreyi de yerli olarak üretiyoruz, en kısa zamanda solar inverteri de kendimiz üretir hale geleceğiz. Depolama sistemleri bu hedeflere ulaşmamıza katkı sunacak en önemli unsurlar” dedi.

Açılış töreninde konuşan İAOSB Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ise İAOSB’de toplam 45 MW kurulu güce sahip 45 adet GES olduğunu toplam 10 MW kurulu güce sahip 10 GES’in yapımının sürdüğünü belirterek, bunlar tamamlandığında bölgenin tükettiği enerjinin üçte birinin güneşten sağlanıyor olacağını dile getirdi. Açılışın ardından düzenlenen oturumda sektör temsilcileri GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan’ın moderatörlüğünde güneş enerjisi teknolojileri ve güncel uygulamalar, enerji depolama sistemleri ve gelecek trendleri, mevzuatlardaki son düzenlemeler hakkındaki bilgi ve görüşlerini paylaştılar.