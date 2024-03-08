BOSİAD, çevreye duyarlı tesisleri ödüllendirecek

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenleyerek skorlama metodu ve kriterlerde yapılan değişiklikleri paylaştı. Toplantıda konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın önemine işaret ederek her yıl düzenledikleri yarışmayla önemli bir farkındalık oluşturduklarının altını çizdi. Çağan, “Geride bıraktığımız 6 yarışmanın sonunda çevreci üretim konusunda artık farkındalık yarattığımıza inanarak daha etkin bir duyarlılık dönemi başlattığımızı önemle vurgulamak isterim. Sebebine gelince; çevre odaklı büyüme stratejisini benimseyen Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında artık herkesin kazanamayacağı bir döneme girildi. Dolayısıyla yarışma sorularında skorlama metodu ve ödüllendirme kriterlerinde yaptığımız değişikliklerle ayrışmanın başladığını fazlasıyla hissedeceğiz” dedi. Rasim Çağan önceki yarışmalarda Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan, Çevreye Kirletici Etkisi Olan ve İzin-Lisans Muafiyeti Olan Tesisler olmak üzere 3 farklı kategoride ödül verirken bu yıl bu kategorileri tamamen kaldırdıklarını, Platin, Altın ve Gümüş olmak üzere sadece 3 firmayı ödüllendireceklerini duyurdu.

Proje Danışmanlarından Mavi Yeşil Firma Kurucusu Makbule Çetin ise yarışmanın Bursa OSB’nin başlattığı Yeşil OSB çalışmaları için de bir çıktı olacağını söyledi. Yarışma sorularına verilecek cevaplarda artık ölçülebilir verilerin girileceğini bir dönem başlayacağını anlatan Çetin, “Yarışmaya katılım sağlayan firmalar yarışma sorularına verecekleri yanıtlar ile Yeşil OSB kriterlerinin yüzde 39’unu sağlamış olacaklardır. Bu sayede OSB’nin alacağı platin, altın, gümüş ya da bronz seviyeleri, OSB bünyesinde bulunan firmalara yeşil finans kaynaklarına erişimi kolaylaştıracak aynı zamanda hibe desteklerden daha fazla faydalanılmasını sağlayacaktır” diye konuştu. Şirketlerin mevcut pazarlarda varlıklarını devam ettirebilmeleri için sürdürülebilirlik çalışmalarının gönüllükten çıkıp zorunluluk haline geldiğine vurgu yapan Çetin, şunları kaydetti:

“Firmaların ihracat alanındaki rekabet gücünü artırmaları, yeşil ürün pazarlarına girişleri ile mümkündür. Yarışma soruları, yeşil ürün yol haritalarına yön vermektedir. Yarışmaya titizlikle hazırlanılması, sadece yapılmış çalışmaların sergilenmesini değil bunun yanında gelecek stratejilerin oluşmasına da olanak sağlamaktadır. Yeşil gelecek için finans kaynaklarına erişim sağlamamız kaçınılmaz bir durumdur. Bunun için önce mevcut durumun ne kadar yeşil olduğunu iyi analiz etmeliyiz. Yarışma sorularına cevap verebilme kabiliyetleri ile firmalar mevcut durumları hakkında fikir sahibi olabilirler ve yeşil çalışmalara yönlenebilirler.”

15 Mart’ta başvuruları başlayacak olan yarışmanın son başvuru tarihi 26 Nisan olarak belirlenirken, ödül töreni 5 Haziran’da düzenlenecek.