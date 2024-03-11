'Bu sezon turizmin ana konusu doluluk değil, kur ve maliyetler'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda yoğun ilgi gördüklerini ve bu sene yüzde 10 artışla Marmaris-Dalaman bölgesinde 1.9 milyon yabancı turist ağırlamayı hedeflediklerini belirten Güney Ege Turistik Oteller ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Deliveli, doluluk açısından endişeleri olmasa da işletme giderleri ve ön göremedikleri maliyet artışlarından dolayı sezona kaygılı girdiklerini dile getirdi. Deliveli, turizmde 2024 sezonunun ana temasının doluluk değil, enflasyon, kur ve maliyetler olacağını ifade etti.

Turizm sektörünün dünyadaki en büyük buluşmaları arasında yer alan Almanya’daki ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nın bu yıl beklendiği gibi çok yoğun katılımla gerçekleştiğine dikkat çeken Deliveli, “Geçen hafta düzenlenen ITB Berlin Fuarı önümüzdeki sezona dair beklentilerimizi şekillendiren bir organizasyon oldu. Fuara ilgi çok yüksekti. Marmaris-Dalaman Havalimanı bölgesi olarak yaptığımız görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini söyleyebiliriz” dedi.

2023 yılını Dalaman Havalimanı’na yaklaşık 1 milyon 750 bin yabancı ziyaretçi ile rekor sayıya ulaşarak kapattıklarını hatırlatan Mustafa Deliveli, “Gelen yabancı ziyaretçiler arasında ana kaynak pazarımız olan Birleşik Krallık için 1.2milyon ziyaretçi sayısıyla 2023 rekor senesi olarak gerçekleşti. Bölgemizin 2024 sezon satışları ve planlanan uçak koltuk sayıları, yüzde 10 büyüme ile 2024 yılında 1.9 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı işaret ediyor. Sezonun 15 gün öne çekilerek 15 Mart’ta ilk uçakların inmesi ve seferlerin 20 Kasım’a kadar devam etmesi bölgemiz için olumlu bir gelişme” diye konuştu.

Önümüzdeki sezon doluluk yönünden bir endişelerinin olmadığını vurgulayan GETOB Başkanı Deliveli, “Fakat işletme giderlerimiz ve öngöremediğimiz maliyet artışları bizleri kaygılandırıyor. Devam eden yüksek enflasyon, maliyet artışları ve kur beklentileri turizmcilerin fiyatlamada zorlanmasına sebep oluyor. 2023 yılında her ne kadar faizler düşük olsa da, kısa vadeler ve düşük limitler sebebiyle krediye erişimde güçlük yaşadık” dedi.

Bu yıl vadeler ve limitler yükselse de zirve yapmış yüksek faiz oranları üzerinden 48-60 ay gibi uzun süreler boyunca sabit faiz ile kredi kullanmanın cazip olmadığını dile getiren Deliveli, “Enflasyon ve kur makasının açılması hem turizmcinin kar marjını daraltıyor, hem de yabancı ziyaretçinin kullandığı para biriminin alım gücünün düşmesiyle Türkiye’nin geçmişe kıyasla çok pahalı olduğu algısını yaratıyor. 2023 sezonu seçimlere kadar bu senaryoyu yaşamıştık: Bu sezon da bunun bir benzerini bekliyoruz. 2024 sezonunun ana temasının doluluk değil, enflasyon, kur ve maliyetler olacağı kanısındayım” diye konuştu.