Bursa Büyükşehir, tarımda katma değerli ihracatı destekleyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma çalışmalarını kamuoyuyla paylaştığı Tarımsal Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı Bursa’daki tüm tarım paydaşlarının katılımı ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) yapıldı. Bursa Tarım İl Müdürü İbrahim Acar, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak, ilçe belediye başkanları, kooperatif ve birlik başkanları ile muhtarların yer aldığı toplantıda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarım alanında yapılan çalışmaları paylaştı.

Bursa’nın toplam alanının yüzde 40’ının tarım alanlarından oluştuğuna dikkati çeken Alinur Aktaş, “Sanayileşme, endüstriyel toplum olma, şehirleşme isteği ile beraber topraktan uzaklaştık. Oysa tarımdan vazgeçmemiz mümkün değil. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi tarım alanında daha da geliştirmek ve sorunlarına etkin çözümler bulmak adına, yenilikçi ve destekleyici projeler üretmenin son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Şehrimizin tarım potansiyelini en üst seviyeye çıkarma konusunda kararlıyız” dedi. Bursa’nın sebze üretim çeşitliliği ile Marmara Bölgesi’nin tedarikçisi konumunda olduğuna işaret eden Alinur Aktaş, Bursa’da üretilen siyah incirin AB ülkelerine ihraç edilen nitelikli bir ürün olduğunu vurguladı.

Dünya tarım şehirleri Bursa’da buluşacak

Aktaş, “Çiftçimize Uzakdoğu ihracat kapılarının yeniden açılmasını sağlayacağız. İhracat yapmak zorundayız. İhracatla ürünümüzün katma değerini arttırmak zorundayız. Bu rant insanların cebine ulaştığında, hayatına dokunduğunda işin kıymetlendiğini hep birlikte göreceğiz. Çiftçilerimizin ürün verimliliğini arttırmalarına ve kuraklık dönemlerinde dahi sürdürülebilir tarım yapmalarına olanak sağlamak amacıyla 4'ünün yapımına devam edilen 22 sulama tesisi ve 4'ünün yapımına devam edilen 11 sulama göleti ile 1'inin yapımına devam edilen 2 ilaçlama deposunu da şehrimize kazandıracağız. Bir diğer önemli projemiz ise şehrimizde düzenleyeceğimiz ‘4. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Buluşması’ olacak. Yurt içi ve yurt dışından 60’a yakın belediyeyi Bursa’mızda buluşturacağız. Tarımın gelişmesi yönünde atılabilecek adımları, yapılabilecek çalışmaları ele alacağız” diye konuştu. Yeni üretim tekniklerini göstermek, akıllı tarım uygulamalarını tanıtmak ve Bursa’ya özgü tarımsal ürünleri sergilemek için ‘Çiftçi Eğitim ve Uygulama Merkezi’ projesine başladıklarını duyuran Alinur Aktaş, ‘Tam Donanımlı Çiftçi Eğitim Aracı’ ile de bilgilendirmelere başlayacaklarını aktardı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar da tarımsal alan büyüklüğü olarak Bursa’nın Türkiye’de 34’üncü sırada yer aldığını, bitkisel üretim miktarında ise Türkiye’de 6’ncı, tarımsal hasılatıyla 10’uncu sırada bulunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Başkan Alinur Aktaş tarafından ‘Mustafakemalpaşa ve Çevre Köyleri Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ ile ‘Çeltikçi Beldesi ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne destek çeki takdim edildi.