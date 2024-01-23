Bursa Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü, BİNTED Genel Müdürlüğü, BURULAŞ Genel Müdürlüğü, Kültür AŞ şirketi ile HAK-İŞ Sendikasına bağlı Hizmet-İş ve Özgüven-Sen Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı’ndaki törenle imzalandı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bursa Milletvekilleri, Özgüven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, sendikaların başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile personel katıldı.

Artışlardan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve iştiraklerin bünyesinde görev yapan toplam 10 bin 357 çalışanın istifade edeceğini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Eşit ücret şartlarında çalışmalıdır düşüncesiyle hareket ediyoruz. Yemek yardımını yüzde 50 oranında arttırarak 157 TL’ye çıkardık, bu da aylık net 3 bin 450 TL yemek yardımı anlamına geliyor. Aile ve çocuk yardımını bugün itibariyle devlet memurlarına ödenen tutarlara çıkararak ve yüzde 312 oranında artırıldı. Bu ödenekler bütün iştiraklerimiz bünyesinde eşitlenerek çalışanlarımıza 2 bin 100 TL tutarında yansıtılacak. İş riski ve ek sorumluluk primlerinde yüzde 40 ilâ yüzde 184 oranında bir artış sağladık. Bugün yaptığımız ek protokoller ve sözleşmeler Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek. Toplu iş sözleşmeleri ve ek protokoller ile yüzde 70 ilâ yüzde 88 arasında değişen oranlarda ücret artışı yapacağız. Bu aydan itibaren toplu iş sözleşmesine ve ek protokollere göre asgari ücret artışları ve benzeri enflasyon artışlarıyla alakalı sözleşmeler zaten var. 45 saat çalışma sisteminde çalışan arkadaşlarımız için en düşük ücretli kadrolarında görev yapan 3 yıl kıdemli evli ve 2 çocuk sahibi olanlar için en az ücret 33 bin 700 TL’ye yükseldi. 42,5 saat esasıyla çalışan arkadaşlarımızın alacağı en düşük maaş ise 32 bin 250 TL olarak belirlendi” dedi.