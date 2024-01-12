Bursa havlusu, coğrafi işaret tescili aldı

EKONOMİ/BURSA

Bursa’nın tarihi, kültürel ve yöresel değerlerine sahip çıkan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), kent ile özdeşleşen ürünleri koruma altına almayı sürdürüyor. Daha önce Bursa Pideli Köfte için coğrafi işaret tescili alan Bursa TB’nin, dünyaca ünlü Bursa Havlusu için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru da sonuçlandı. İncelemelerin ardından “Bursa Havlusu” coğrafi işaret tescili alarak Bursa’nın tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı. Bursa Havlusu'nun coğrafi işaret tescili almasının kent ekonomisine ve marka değerlerine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Coğrafi işaret tescilinin, ürünlerin özgünlüğünü ve kalitesini belgeleyerek, yerel ekonomiyi desteklediğine dikkat çekti. Başkan Matlı ayrıca “Bursa Havlusu'nun coğrafi işaret tescili almasıyla birlikte, bu ürünümüz daha da değer kazanacak ve pazarda kendine ayrıcalıklı bir yer edinecektir” dedi.

TOBB çatısı altında faaliyet gösteren oda ve borsaların, coğrafi işaretli ürünler konusunda yürüttüğü tanıtım faaliyetleri ile konunun daha çok sahiplenilerek geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağladığını belirten Matlı, “Amacımız; kırsaldaki üreticimize sahip çıkarak üretimi ileriye taşımak ve ürünlerimizi yalnızca tescil alarak değil güçlü bir denetim mekanizması ve oluşturulacak stratejik güç birlikleriyle yeni pazarlara açmak, sonucunda da coğrafi işaretin ekonomik çıktılarını alabilmektir. Her geçen gün artan tüketici bilinci ve geleneksel ürünlere olan talep artışı, coğrafi işaretli ürünlerin pazar payını artırmakta ve ürünün sürdürülebilir üretimini de güçlü kılarak, ülke ekonomisine ivme katmaktadır” diye konuştu.