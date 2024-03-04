Bursa için en önemli konu kentsel dönüşüm

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, şehri daha ileriye taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu ve gerçekleştireceği projelerini ‘Ulaşan Şehir, Dirençli Şehir, Yeşil ve Yaşanabilir Şehir, Üreten Şehir, Yaşayan Şehir ve Yaşatan Şehir’ olmak üzere 6 ana başlık altında anlattı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan proje lansman toplantısında konuşan Aktaş, “Bursa için dönüşüm zamanı” vurgusu yaptı. Başkan Aktaş, “Temelini attığımız projelerin meyvelerini toplama zamanı. Daha mutlu, daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı” dedi.

Yollarıyla, akıllı çözümleriyle toplu taşımasıyla ulaşan bir şehir oluşturacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, Bursaray hattında yapılan sinyalizasyon optimizasyonuyla hattın kapasitesini yüzde 60 arttırdıklarını, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devam eden 4,6 kilometrelik Emek-Şehir Hastanesi uzatma hattının ilk istasyonunu yakın zamanda hizmete alacaklarını söyledi. Üniversite-Görükle-Kurtuluş Hattı’nı da planladıklarını anlatan Aktaş, 2035 yılı Ulaşım Master Planı’nda yer alan Çalı-Demirtaş metro hattına önümüzdeki dönemde başlayacaklarını duyurdu. Kuzey - güney yönünde ilk olma özelliği taşıyan 22 kilometre uzunluğuyla toplam 16 istasyondan oluşan hattın sanayisi ve yoğun nüfusu olan Çalı bölgesinden başlayarak Bursa Terminali’ne ulaşacağını belirten Alinur Aktaş, önümüzdeki dönem sonunda toplam raylı sistem hattını 89 kilometreye ulaştıracaklarını ifade etti.

Kuzey ve güneyde alternatif yollar açılacak

Bir önemli dönüşümü de toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, gelişen metro hatların kullanılmak üzere 68 adet metro aracını 180 milyon euroya şehre kazandıracaklarını anlattı. Bursa’daki tek ana aksa alternatif biri kuzey diğeri de güney yönünde olmak üzere iki yeni koridor oluşturacaklarını, inşa edilecek iki tünelle Bursa için bir ilki gerçekleştirmiş olacaklarının altını çizen Başkan Aktaş, tek bir ana hat üzerine konumlanmış şehri 3 ana hatta kavuşturmuş olacaklarını vurguladı. Başkan Aktaş, “Birbirine bağlantı yollarıyla beraber Bursa trafiği artık üçe bölünecek. Dolayısıyla en basit tabirle trafik yükümüz yaklaşık 3 kat hafiflemiş olacak. 30-40 senedir konuşulan Güney Çevre Yolu’nun üzerine ilave Kuzey Çevre Yolu da inşallah hayat bulmuş olacak. Bu oluşturduğumuz iki koridorun sağladığı rahatlığa ilave olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız tarafından yapılacak Kuzey Otoyolu Bursa trafiğini rahatlatmada önemli bir rol üstlenecek. İstanbul-İzmir Otobanının Ovaakça-Badırga kesimi kuzeye alınarak yeni bir otoyol güzergahı oluşturulacak. Hali hazırda kullanılan otoyolun Çevre Yolu olarak Bursa şehir içi trafiğine hizmet vermesi sağlanacak. Yol, Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek” diye konuştu.

En önemli konu başlığı; kentsel dönüşüm

Özellikle Bursa gibi aktif fay hatları üzerine kurulu şehir için depremin tartışılmaz bir gerçek olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Şunun altını net bir şekilde çizmeliyim ki önümüzdeki dönemin en önemli konu başlığı şüphesiz kentsel dönüşümdür. Bilimsel bir altyapı ve bütüncül bir bakış açısıyla doğru planlama ve ortak akılla dirençli şehir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı. Geçtiğimiz dönemde afetlere dirençli ve sürdürülebilir bir şehir inşası için Bursa’da yer alan yaklaşık 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alanlarda çalışmalarımızı başlattık. 14 farklı dönüşüm projemizle 2025 yılı sonuna kadar 11 bin konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Hazır hale getirdiğimiz ‘2050 Çevre Düzeni Planı’nı yeni dönemimizde akademik katkılar, ortak akıl ve mutabakatla, kent anayasası olarak yürürlüğe alacağız” dedi. Alinur Aktaş, 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projesini hayata geçireceklerinin altını çizerek, çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi, iştiraki Burkent, TOKİ ve özel sektörle birlikte yürüteceklerini, ayrıca 16 bin yeni sosyal konut inşa edeceklerini aktardı.

İki KOBİ OSB planlanıyor

Bursa’nın sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle her alanda üreten bir şehir olduğuna dikkati çeken Alinur Aktaş, dağınık halde bulunan ve işlevlerini yeterince yerine getiremeyen imalathane ve üretim tesislerini şehrin doğu ve batısında oluşturulacak iki farklı ‘Kobi Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıyacaklarını kaydetti. Aktaş şunları söyledi: “Bu projemizi ortak akıl ve bilimin ışığında işletmelerimizle kuracağımız işbirliği çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Üreticilerimiz yeni modern tesislerinde üretim faaliyetlerine devam ederken, boşalttıkları alanlar da şehrin ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürülerek şehir merkezindeki yaşam kalitesi artırılacak. Bursa için hammadde tedariki ve ürünlerin transferi önemli ihtiyaçların başında geliyor. Bu kapsamda şehrin iki bölgesinde lojistik merkezler oluşturuyoruz. Ulusal ve yerel ulaşım ağları ile deniz, hava taşımacılığı ve raylı sistemlerle entegre olacak şekilde planlanacak alanlar üretim gücümüze önemli derecede katkı sunacak.”

Yeni turizm destinasyonları açılacak

Tarihi dokunun ortaya çıkması için başlatılan Hanlar Bölgesi projesinin ilk etabını tamamladıklarını hatırlatan Aktaş, önemli bir tarihi aks olan Setbaşı-Yeşil-Emirsultan kısmında da dönüşüme başlayacaklarını duyurdu. Alinur Aktaş, Cumalıkızık, Uluabat Gölü, Gölyazı ve Umurbey gibi destinasyonları da turizme kazandıracaklarını bildirdi. Akıllı şehircilik alanında da önemli adımlar attıklarını söyleyen Başkan Aktaş, akıllı şehir yönetim merkezini oluşturduklarını, şehrin dijital ikizinin oluşturulması çalışmalarını da hızla sürdürdüklerini açıkladı. Kesintisiz içme suyu temininde çok önemli bir yeri olan Çınarcık Barajı’nda çalışmalara başladıklarını anlatan Aktaş, yeni içme suyu hatlarıyla birlikte Bursa’yı 2060 yılına kadar içme suyu sorunu olmayan dirençli bir şehir haline getireceklerini ifade etti. Mevcut atık su arıtma tesislerinin kapasite artışları, yeni atık su arıtma tesisleri ve planlanan kanalizasyon hatlarıyla dere, göl ve denizleri temiz tutmaya devam edeceklerini belirten Alinur Aktaş, Nilüfer Çayı’nın kirletici etkilerden tamamen arındırılmasına yönelik de çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Yeşil alan 3.5 milyon metrekareye çıkacak

Geçtiğimiz dönem 1 buçuk milyon metrekare yeni yeşil alan sözünü aşarak 3,2 milyon metrekare yeni yeşil alanı şehre kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, yeni dönemde de 3 buçuk milyon metrekare yeni yeşil alan sözü verdi. Son teknolojiler kullanılarak hazırlanan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’yle günde 2 bin 500 ton atığın bertarafının sağlanacağını aktaran Aktaş, yılda 100 bin hanenin enerji tüketimine denk gelen elektrik üreteceklerini belirtti. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm enerji sarfiyatının yüzde 75’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edeceklerini vurguladı. Alinur Aktaş; gençlere, yaşlılara, engellilere, emeklilere, kadınlara ve çocuklara yönelik projelerini de açıklarken, tarım ve hayvancılığa verdikleri destekleri de artırarak sürdüreceklerini dile getirdi. Aktaş, kültür, sanat ve spor alanında da yeni tesislerle kente dinamizm kazandıracaklarını kaydetti.