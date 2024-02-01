Bursa iş dünyasının beklentisi ‘fiyat istikrarı’

ESRA ÖZARFAT

BURSA - BTSO’nun ocak ayı meclis toplantısında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası olarak ekonomideki politika değişikliklerinin neticelerini hissetmeye başladıklarını söyledi. ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşıldığını hatırlatan Burkay, “Diğer taraftan Merkez Bankası’nın rezervleri hızla artarken, cari açık arzu ettiğimiz şekilde geriliyor. Uluslararası finans kuruluşları da ülkemizin not görünümünde iyileştirmelere gitmeye başladı. Motivasyonumuzu güçlü tutan tüm bu pozitif gelişmelerin etkisiyle yeni yılda risklerimizin azaldığı, finansal istikrarın ve fiyat istikrarının sağlandığı bir dönemin başlamasını arzu ediyoruz. Gerçekleştireceğimiz reform niteliğindeki çalışmalarla, tüketerek değil, üreterek büyümeye, krediyle değil, tasarrufla gelişmeye, fiyatla değil, katma değerle rekabete odaklanmalıyız” dedi.

Yurt dışı pazarlarındaki daralmayı da dikkate alarak, stok, üretim ve nakit yönetiminin, satışlardaki yavaşlama beklentisi ile yönetilmesinin büyük önem arz ettiğinin altını çizen Başkan Burkay, “İşletme sermayesini mümkün olduğunca azaltıp bunları öz kaynağa çevirmeye odaklanmamız gerekiyor. Özellikle AB Merkez Bankası ve FED’in üçüncü çeyrekten itibaren faiz indirimi beklentisi dünya piyasalarında ciddi bir talep oluşumu anlamına geliyor. Buna hazırlıklı olmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

“Teşvik paketleri genişletilmeli”

Yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve belirsizliklerin işletmelerin sürdürülebilirliği ve büyümesi için ciddi zorluklar doğurduğunu belirten İbrahim Burkay, “En büyük tasarrufun kaynakların üretken alanlara yönlendirilerek gerçekleştirilmesi anlayışından hareketle teşvik paketlerinin genişletilmesi ve destek mekanizmalarının sürdürülmesi bizim en büyük önceliğimiz” diye konuştu. Burkay, kalkınma ajanslarının sahip oldukları nitelikli insan kaynağıyla daha fazla görev ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ederek, bu alanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kapsamlı bir dönüşüm çalışması içinde olmasının memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Dünyada yaşanan dönüşüm çerçevesinde bilginin en önemli hazine haline geldiğine işaret eden İbrahim Burkay, “Daha güçlü bir Bursa hedefimiz doğrultusunda bilgiyi katma değer oluşturacak bir akılla üretime aktarmak zorundayız. Gerçekleştireceğimiz yapısal reformlarla, tüketerek değil, üreterek büyümenin, krediyle değil, tasarrufla gelişmenin, fiyatla değil, katma değerle rekabete odaklanmalıyız” şeklinde konuştu. İbrahim Burkay, yeni nesil hammaddelerin, yenilikçi üretim çözümlerinin, karbon nötr olma hedefleri ve döngüselliğin merkezde olduğu bir dünyada var olabilmenin değer üretmekten geçtiğine vurgu yaptı.