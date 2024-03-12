Bursa, siyasilerden ‘mutabakat’ bekliyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yerel seçimler öncesi Bursalı STK’lardan ‘Mutabakat’ çağrısı geldi. Kentin geleceğinin her konuda tüm taraflarca üzerinde mutabakata varılmış bir plan dahilinde şekillendirilmesi gerektiğini belirten STK’lar, yerel seçimler sonrası göreve gelecek tüm başkanlardan kentin 1/100.000’lik planının bir an önce çıkarılmasını istiyor. Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Hedefimiz, sanayi, tarım ve turizm ekseninde dijital dönüşümü başarmış, sürdürülebilir çalışmalar yaparak yeşil dönüşümü hayata geçirmiş, merkezinde insanın olduğu bir anlayışla toplumsal dönüşümü sağlamış bir Bursa. Bu konuda bir “Bursa Mutabakatı” oluşturulmasını diliyoruz. Sanayi, tarım ve turizmi bir arada yürüterek yaşanabilir bir kent olarak Türkiye’de pilot bölge olabiliriz” dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem de kentin depremsellik, ulaşım ve yaşanabilir alanlar noktasında kentsel dönüşümle şekillendirilesi gerektiğine işaret etti. Erdem, “Bunlar için de Bursa’ya bir anayasa lazım. Seçimlerden sonra bu konunun acilen ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 1/100.000’lik plan, ortak akılla çıkarılması gereken ve ilgili meslek gruplarının yer aldığı, kamu kurumlarının yetki alanı dahilinde şeffaf bir şekilde, Bursa’yı önceleyen acil bir plan olmalı. Bunu çıkardıktan sonra ikinci eylem planı da Bursa’nın tamamının yapı stoğunu çıkararak kentsel dönüşümde öncelikli alanları belirlemek olmalı” diye konuştu.

Turizmciler de seçim öncesi beklentilerini paylaştı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker, kent turizminin gelişmesi için yapılabilecek projeleri sıraladı. Eker, “Nilüfer çayı, Botanik Park’ın bir bölümü tarihi gezi tekneleri ile turizme kazandırılabilir. Cumhuriyet Caddesi, İstiklal Caddesi gibi, saat 24.00’e kadar aktif bir cadde haline gelmeli. Uludağ’a termal su getirilerek, oteller kaplıca oteli haline gelmeli, Uludağ trekking yolları ile planlanmalı. 1/100.000’lik planlara mutlaka Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanına tren yolu hattı konmalı. Yenişehir Havalimanından, sadece Bursa’ya değil, İznik, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Bilecik’e de kara toplu ulaşım ağı planlanmalı. Büyük bir Bursa Kent Müzesi yapılmalı. Küçük müzeler buraya taşınmalı. Bursa ilçeleri Turizm Kalkınma Planı yapılmalı. Golf alanı, Disneyland benzeri tematik park, cruise ve yat limanı, tekne indirme alanı gibi alanlar planlara girmeli. Otoyol yakınına yeni bir fuar alanı ve kongre merkezi planlanmalı” bilgisini verdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğluda turizm potansiyeli yüksek bir kent olan Bursa’da şehir estetiğinin küçük dokunuşlarla iyileştirilebileceğini vurgulayarak, “Seçimler için belediye başkan adaylarına turizmle ilgili yapılması gerekenleri aktarıyoruz. Gezek kültürünün öne çıkarılması, hasat turizmi ve yeni rotalar oluşturulması noktasında görüşlerimizi paylaşıyoruz” dedi. Hanlar Bölgesi projesinin tarihi dokunun öne çıkarılması noktasında önemli olduğuna işaret eden Saraçoğlu, tarihi eserlerin yürüme mesafesinde olduğu Heykel bölgesinin yayalaştırılması gerektiğini, yeni rotalarla old city kavramının öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Siyasilerin de gündeminde 1/100.000’lik plan var

Öte yandan yerel seçimler öncesi projelerini açıklayan adayların da gündeminde Kent Anayasası yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının neredeyse tamamının projeleri arasında Afet Yönetim Planı, uydu kentler, kuzey ve güney akslı ulaşım projeleri, kentsel dönüşüm, dirençli kentler oluşturulması gibi konular önemli yer tutuyor. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yürüttüğümüz tüm fiziksel planlama ve tasarım çalışmalarımızın ana eksenini ‘2050 Çevre Düzeni Planı’mız oluşturacak. Hazır hale getirdiğimiz planı, yeni dönemimizde akademik katkılar, ortak akıl ve mutabakatla, kent anayasası olarak yürürlüğe alacağız” açıklamasını yapmıştı.