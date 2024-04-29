Bursa TB ilk çeyrekte tescil işlem hacmini yüzde 63 artırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Ocak-Mart dönemini kapsayan 2024 yılının ilk çeyreğinde tescil işlem hacmini bir önceki yıla göre yüzde 63 oranında arttırarak, 6 milyar 40 milyon liradan 9 milyar 834 milyon liraya yükseltti. Rakamları değerlendiren Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, aynı dönemde Borsa kotasyonuna tabi ürünler arasında en çok işlem gören 5 ürünün sırasıyla 3 milyar 689 milyon lira ile zeytin, 1 milyar 77 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 1 milyar 39 milyon lira ile et, 745 milyon lira ile canlı hayvan ve 674 milyon lira ile mısır olduğunu açıkladı.

TÜRİB ELÜS Piyasası’nda 2024 yılının ilk 3 ayında Bursa TB acente kaydında, alım-satım olmak üzere 29 milyon 515 bin kilogram ürünün el değiştirdiğini kaydeden Matlı, “Ülkemizin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıları tek bir merkezi platformda toplayan TÜRİB ELÜS Piyasası’nda Borsamız, 2023 yılının aynı dönemine göre işlem hacmini yüzde 49 artışla 196 milyon 385 bin liraya yükseltirken, en çok işlem gerçekleştirilen ürünler ise mısır, buğday ve arpa olmuştur” diye konuştu.

Tescil işlem hacmi rakamlarının, Bursa’nın tarımsal üretim ve ticaret potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Başkan Özer Matlı, “2024 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, Bursa Ticaret Borsası'nın güçlü ve istikrarlı büyüme trendini sürdürdüğünü gösterirken; TÜRİB ELÜS Piyasası'ndaki performansımızın da ilk günden bu yana artan bir ivme ile devam etmesi oldukça memnuniyet verici. Bu başarıların arkasında kuşkusuz, Bursa TB olarak sürekli olarak yeniliklere ve yatırımlara odaklanmamızın yanı sıra, tüm paydaşlarımızın katkısı büyük. 100 yıldır olduğu gibi gelecekte de aynı kararlılık ve heyecanla çalışarak hem bölge ekonomisine hem de ülke ticaretine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.