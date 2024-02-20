Bursa TB, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na üye oldu

EKONOMİ (BURSA) - Uluslararası iş birlikleri ile ticaret ağını genişletmek ve üyelerinin ihracattaki rolünü güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’na (TD-IHK) üye oldu. Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, üyelik sürecinin Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan Almanya ile Bursa arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi. Bu üyelik ile bölgenin ekonomik potansiyelini daha da artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Matlı, “Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın geniş ağı, Bursa Ticaret Borsası üyelerine uluslararası pazarlara erişim, yeni iş fırsatları ve iş birliği olanakları sağlayarak, Bursa iş dünyasının uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Aynı zamanda bu üyelik, Avrupa Ticaret Borsaları Birliği’nin ilk ve tek Türk üyesi olan Bursa Ticaret Borsası’nın küresel ticarette daha etkin bir rol oynamasına da olanak tanıyacak” diye konuştu.

Türk-Alman iş birliğinde önemli adım

TD-IHK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Eskiyapan ise, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın, 2003 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği tarafından kurulduğunu anımsattı. TD-IHK’nın amacının, ekonomi, ticaret, sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin konularda Türkiye ve Almanya arasında uzun yıllar boyunca kökleşen ticari ilişkileri derinleştirmek ve güçlendirmek olduğunu söyleyen Eskiyapan, “Bursa Ticaret Borsası'nın Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olması, Türk-Alman iş birliğinin bir başka önemli adımıdır. Bu üyelikle birlikte, Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlenmesini ve yeni iş birliği fırsatlarının doğmasını umuyoruz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, üyelik belgesini TD-IHK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Eskiyapan’dan teslim aldı.