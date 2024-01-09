Bursa’da kaçak hafriyata 48 milyon lira ceza

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’da dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi’nce il genelinde 14 adet hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden 2023 yılında ton başına 30 lira ücret alınırken, kaçak döküme yönelenler hem havadan hem de karadan dijital takip altına alındı. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirilirken, bugüne kadar bin 600 kamyon GPS’le takibe alındı. Yıl boyunca gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 113 şahıs ve firmaya toplam 47 milyon 862 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

Çevre Kanunu’na göre belirlenen ceza miktarları 2024 yılı itibariyle kaçak döküm yapan şahıslara 433 bin 18 lira, firmalara ise 1 milyon 299 bin 54 lira olarak güncellenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan her bir birey olarak hepimizin bu konuda yükümlülükleri var. Jandarma ile işbirliği içerisinde havadan ve karadan denetimler yapıyoruz. Bu noktada kimsenin mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, sırf ‘bedava yapayım’ diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tüm uyarılarımıza rağmen 2023 yılında 48 milyon liraya yakın idari para cezası uygulamak zorunda kaldık. Küçük bedellerle bu işi halletmek varken, çok yüksek bedellerle ceza ödemenin hem insani hem de mali olarak ciddi sıkıntıları var. Şehir hepimizin, şehrin yeşilliği, güzelliği, yaşanabilirliği hepimizin ortak çalışmasıyla oluşacak” dedi.