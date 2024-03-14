“Bursa'da olacak bir afet, tüm Marmara'yı etkileyecek”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - BUSİAD ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye başkan adayları, milletvekilleri, yerel yöneticiler ile sanayici ve iş insanları katıldı. ‘Bursa'nın Güncel Deprem Riski’ konulu bir sunum yapan Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, Marmara Bölgesi'nde özellikle fayların mevcut olduğu yerlerden bazılarının sismik boşluk olduğunu ve bunun da 7’den büyük deprem üretecek erler demek olduğunu kaydetti. Barış “Bursa'da birden fazla kırılmamış fay var. 2018'deki deprem tehlike haritasına bakarsak, 3. Derece olarak tabir edilen bölgelerdir. Buralarda deprem olma olasılığı çok yüksektir. Sizin için potansiyel tehlike. Hasar, yıkım ve istenmeyen doğal sonuçlar olacaktır. Farkında olmadığınız asıl büyük sorun iş sürekliliğinde kesintilerin olmasıdır. Bursa'da olacak bir afet sadece İstanbul'u değil, tüm Marmara'yı etkileyecek. Bizim üzerinde çalıştığımız bazı deprem programları var. Erken Uyarı Sistemleri depremi olmadan haber veren sistemler değildir” dedi.

Bursa’nın yeni fayı ile ilgili spekülasyonlar

Bursa’da Kayapa Fayı’nın yeni tespit edildiği ve üreteceği depremlerle ilgili kamuoyunda haberler çıktığını kaydeden Şerif Barış, “Bursa Ovası'nda gömülü bir fay hattıdır. Hemen deprem üretecek demek değildir. Biz orayı açıp faydan numune alıp inceleyemedik. Bugüne kadar Bursa 3 depremle hasar gördü. Ayrıca Bursa’nın çevresinde 7 ila 8 arasında size tehlike yaratabilecek fay var. Ancak kısa zamanda bunların deprem üretmesi mümkün değildir” diye konuştu. 2006 yılında dönemin Bursa Valisi’ne bir rapor ile deprem risklerini ilettiklerini ve Bursa için bir erken uyarı sistemi kurulmasını önerdiklerini ifade eden Barış, “İznik 7,2, Gemlik 6,9. İkisi birlikte kırılırsa ortalama 7,7. O zamanki maliyet 1 milyon dolardı. Bursa şehri 1 milyon doları bulup bu sistemi kuramadı. Depremden ve coğrafyadan kaçış yok. Alınacak önlemlerle zararı azaltmak mümkün” dedi. Şerif Barış, Bursa’daki sanayi kuruluşları başta olmak afet ve acil durum önlemleri planı, tedarik zinciri yönetimi yazılımları ile olası risklere hazırlanılması gerektiğini söyledi.