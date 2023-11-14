“Bursa’da yapı denetim firması çok, denetleme alanı yok!”

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnşaat sektöründe yaşanan kısmi daralma ile birlikte insanların alım gücünün düşmesi sektöre her anlamda olumsuz yansıdı. Azalan inşaat alanları ve piyasa ile uyumlu olmayan hesaplama yöntemleri nedeniyle Yapı Denetim tarafında önemli aksamalar yaşandığını belirten Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, “Bursa’da şu anda inşaat sektörü genellikle kentsel dönüşüm üzerinden gidiyor. İnegöl tarafında ise önemli bir hareketlilik söz konusu. Ama elbette yapı denetim firmaları tarafında bu artış kapasiteleri dolduracak düzeyde değil. Bursa’da yaptığımız hesaplamalar gereği 105 yapı denetim kuruluşu yeterli görünüyor. Şu anda 109 kurum var. Kazanılmış haklar iptal edilmediğinden bu sayı 105’in altına düşmeden yenilerinin açılmasını istemiyoruz. 2023’te yeni firma açılmadı. 2024’te de bunun devam etmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi.

“Kapasiteler hep boş kalıyor”

Artan maliyetler nedeniyle mesleki gelişim konusunun sektörde ikinci plana atıldığını belirten İnhanlı, “Yapı denetim kuruluşları inşaat maliyeti üzerinden bir bedelle bu hizmeti veriyor. İnşaatta maliyet artışı yaşansa da bizim de giderlerimizde önemli yükselişler oldu. Bu da karlılığı olumsuz etkilediği gibi şirketlerin yaşamsal döngülerini de etkilemeye başladı. Bizim sorumluluğumuz inşaat bitiminden sonra senelerce devam ediyor. O yüzden işimizi iyi yapmak zorundayız. Bu kaygılar oldukça denetçiler üzerindeki iş yükü de artıyor. Tabii bir de kapasiteler konusunda önemli sorunlar var. Bir yapı denetim kuruluşu 360 bin m2 alan üzerinde faaliyet gösterebilirken bu kapasite bugünlerde neredeyse her firmada yüzde 30’lar düzeyinde. İzmir’de 90 yapı denetim firması olmasına karşın Bursa’daki firma sayısı 109. Bir de Bursa’da açılmak için sırada bekleyen 70’in üzerinde firma var. Bu yeni firmalar arasından da faaliyete geçenler olursa zorlukların yaşandığı bir sektörün içerisine girecekler. Yeni firmaları açmadan önce sektördeki şartları iyileştirmemiz gerekiyor. İnşaat alanı hesaplaması yapılırken 31 aralık günü baz alınıyor ve o dönem devam eden inşaatlara göre firma sayısı hesaplanıyor. Örnek verecek olursak 2023’te inşaatına başladığınız 5 bin metrekare alanın 4 binini bu yıl tamamladınız ve 2024’e bin metrekare alan bıraktınız. Bu durumda 2024 senesinde inşaat alanı bin değil 5 bin metrekare olarak hesaplanıyor. Bu durum nedeniyle Bursa’da fazladan 14 milyon metrekare inşaat alanı görünüyor. Bu da aynı zamanda yaklaşık 40 firmanın tam kapasite ile çalışması demek. Ama denetlenecek öyle bir alan yok. Bu yüzden kapasiteler hep boş kalıyor” ifadelerini kullandı.