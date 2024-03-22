Bursalı müteahhitlerin gözü S. Arabistan’ın 2030 projelerinde

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Suudi Arabistan’ın 2030 vizyonu çerçevesinde hayata geçirmeyi planladığı Giga Projeler’i Bursalı müteahhitlerin de radarını bu ülkeye döndürmesine neden oldu. Özellikle 2030 yılında hayata geçmesi planlanan Neom, Diriyah Gate, Qiddiya, Red Sea Global, Al’Ula gibi dev projeler enerji, su, konut ve altyapı projelerinde müteahhitlik firmalarına ciddi olanaklar sağlıyor. Bu amaçla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleri İnşaat ve Yapı Malzemeleri UR-GE Projesi kapsamında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yurt dışı pazarlama faaliyeti düzenlendi. Programda 11 küme firması ile 60 Suudi firma arasında 200’ü aşkın ikili iş görüşmesi yapıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 6,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, iş dünyası temsilcileri olarak kısa vadede 10 milyar dolar, orta vadede ise 30 milyar dolar ticaret hacmi hedeflendiğini söyledi. Şenocak, “Türkiye’nin en önemli üretim ve ticaret merkezi Bursa’nın inşaat sektör temsilcileri olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz Suudi Arabistan ile ekonomik ilişkilerimizin gelişmesini arzu ediyoruz. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle geliştirdiğimiz UR-GE projemiz ile Cidde’de yurt dışı pazarlama faaliyetimizi gerçekleştirdik. Suudi Arabistan’ın inşaat sektörünün yıllık pazar büyüklüğü 120 milyar dolar seviyelerinde. Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda ülkede çok önemli yatırımlar yapılıyor. Bizler de üyelerimizin buradaki fırsatları değerlendirmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda çok verimli bir program oldu. Suudi firmalar etkinliğimize büyük bir ilgi gösterdi. Yaptığımız ziyaretin yeni ticari ortaklıklarla taçlanacağına inanıyorum” diye konuştu.

İkili iş görüşmeleri yapıldı

Bars Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kul, Suudi Arabistan’daki Neom, Red Sea, Qiddiya ve Diriyah Gate gibi mega projeler ile ülkedeki diğer enerji, konut ve altyapı projelerinin başlatıldığını söyledi. Bu projelerde Türk müteahhitlik şirketlerinin yaklaşık 3 milyar dolar değerinde proje üstlendiğini dile getiren Hüseyin Kul, “Bizler de Türk inşaat malzemeleri üreticileri olarak bu pastadan pay almaya başladık ve bunu geliştirmek üzere çalışıyoruz. Buraya gelerek yerel iş insanları ile bu şartları yerinde görmek, bilgi almak ve iş geliştirmek çok önemliydi. Burada çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik” diye konuştu.

İş ve inşaat makinaları sektörünün önemli temsilcilerinden Bilekler Group Yönetim Kurulu Başkanı Levent Bilek de Suudi Arabistan’ın inşaat ve yapı malzemeleri sektörü için büyük potansiyel taşıyan bir pazar olduğunu vurgulayarak, ikili iş görüşmeleri etkinliğinin son derece faydalı geçtiğini ifade etti.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada geleneksel pazarlardan olan Suudi Arabistan'ın yurt dışı müteahhitlik hizmetleri içinde Türk müteahhitlik firmaları tarafından gerçekleştirilen 27,8 milyar dolar tutarındaki 402 proje ile en çok proje üstlenilen 6’ncı ülke konumunda olduğunu ifade etmişti. Geçen yıl Suudi Arabistan’da Türk firmaları tarafından 16 proje üstlenildiğini belirten Eren, Suudi Arabistan’da önümüzdeki 15 yılda 1,4 trilyon dolar tutarında alt ve üstyapı projesi gerçekleştirilmesinin planlandığını aktarmıştı.