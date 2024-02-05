Bursa’nın büyüme vizyonu ‘Nitelikli sanayi’ olacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Sanayicileri ve İşisanları Derneği’nin (BUSİAD) yerel seçimlere yönelik düzenlediği ‘Adaylar Buluşması’nın konuğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ile üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Alinur Aktaş, yeni dönem projelerini 24 Şubat’ta düzenleyecekleri lansman ile duyuracaklarını söyledi. STK’lar, kurum ve ilgili kuruluşlar ile konsensüs içinde kentin geleceğinin planlanması, yol haritası belirlenmesi gerektiğine vurgu yapan Alinur Aktaş, “Benim içimi acıtan bu işin anayasası olan 1/100.000’i çıkaramadık. Şehrin dinamiklerinin farklı farklı beklentileri var. Bursa artık 3.5 milyonluk nüfusa sahip Türkiye’nin 4’üncü büyük şehri. Herkes farklı bir beklenti içinde ama bunu sağlama noktasında ortaya konan iradede maalesef bir birliktelik yok. Bu kadar OSB kurulmalı mıydı? Kurulmasa belki de Bursa bu kadar kıymetli bir şehir olmazdı. Eğer hep beraber, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partileriyle, diğer kurum ve kuruluşlarıyla, olayı güncelleyip, işin hakikatiyle yol haritasını doğru bir şekilde koyup, asla ondan siyaset üretmeden, bu doğrultuda ortak bir heyecan duyarsak, hedefe çok daha çabuk ulaşacağımıza, daha doğru adımlar atacağımıza inanıyorum” dedi.

“Fasonculukla, bol işçi üretmekle olmaz”

Kentte sanayinin gelişmesi noktasında nitelikli ve katma değerli üretime odaklanılması gerektiğine vurgu yapan Aktaş, “Togg gibi fabrikalarımız olsun. Bizim nitelikli, katma değerli işler yapmamız gerekir. Beni en çok heyecanlandıran projelerden biri şehrin içindeki KOBİ’ler. İlk yapacağım işlerden biri 1/100.000’de işaretleyeceğiz yerini. Yaşanabilir, keyifli bir şehir olsun Bursa. Ben hiç sanayi bölgesi açmadım. Bundan dolayı yargılıyor birileri beni. Bunla övünmüyorum. Ben nitelikli sanayiden katma değerli sanayiden, İHA’lardan, SİHA’lardan, otomotivden bahsediyorum. Turizmi parlatmamız gerek. Tamamen fabrika yaparak, fasonculukla, bol işçi üretmekle olmaz” diye konuştu. Hanlar Bölgesi Projesi ile Bursa’nın merkezindeki tarihi dokunun gün yüzüne çıktığını hatırlatan Alinur Aktaş, gelecek dönem Emirsultan – Yeşil hattında benzer bir proje yürüteceklerini anlattı.

100 bin konut dönüştürülecek

Yeni dönemde belediyelerin dirençli ve sağlıklı şehirler, kentsel dönüşüm ile iklim değişikliğine odaklanacağını belirten Alinur Aktaş, kentsel dönüşüm kapsamında 100 bin konut dönüştüreceklerini, 16 bin sosyal konut inşa edeceklerini söyledi. Yenilenebilir enerjiyle alakalı çalışmalar yürüttüklerini belirten Aktaş, yapılacak yatırımlarla belediyenin enerji ihtiyacının yüzde 75’ini yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Başlatılan 127 milyon euroluk Çınarcık Barajı projesi sayesinde Bursa’nın 2060 yılına kadar su sorunu yaşamayacağını da ifade eden Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının bütçedeki payının yüzde 46 olduğunu bildirdi.