'Bursa'nın kontrolsüz büyümesini önleyeceğiz'

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın kontrolsüz bir şekilde büyümesini önlemek için Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Veri Merkezi kuracaklarını belirten Sedat Yalçın, “Kent yönetimine sürdürülebilirlik kültürünün hakim olması gerekiyor. Bursa’da kontrollü büyümeden söz edemiyoruz maalesef. Bursa'nın fiziksel şartları ile sanayi uyumuna bakılmalı. Eski teknoloji ile üretim yapan yerlerin kapasitesini artırmak doğru değil. Nüfusu artırmadan teknolojiyi uygulayarak sanayi yapmamız gerekir. İnegöl'den sonra Eskişehir'e kadar tarımsal verimliliği düşük uygun alanlar var. Oraları sanayi için değerlendirebiliriz” dedi.

Bursa’nın ulaşım, kentsel planlama, çevre ve sanayi yerleşimi gibi konularda master planlarını içeren bir Kent Anayasası’nın olması gerektiğine işaret eden Yalçın; Dirençli Kent Stratejisi geliştirerek Afet Yönetim Planı hazırlayacaklarını, kentsel dönüşüm doğru bir şekilde planlayarak depreme dayanıklı bir kent önceleyeceklerini söyledi. Kuzey ve Güney eksenli iki uydu kent planladıklarını belirten Yalçın, geliri Bursaspor’a aktarılacak bir Bursaspor Adası oluşturulacağını aktardı. Yalçın şunları söyledi: “Kentsel dönüşüm planlanırken şehrin siluetini bozulmamasına dikkat edeceğiz. Kuzey Ve Güney Eksenli İki Uydu Kent kuracağız. Kuzeyde turizm odaklı bir şehrimiz olacak. Gemlik ile Mudanya arasındaki bölge komple yeniden planlanacak. Güneyde dört dağ ilçemizi kapsayan, hayvancılık ve organik tarım odaklı, ihracata yönelik bir yapı kurulacak. Bu bölgede oluşan yerel mimariye uygun konutlarla, vatandaşa, kent merkezindeki konutlarla takas yapma imkânı sağlanacak.”

İpekyolu Açık Hava Müzesi

Kentin turizm potansiyelini ortaya çıkaracak projeler geliştireceklerini kaydeden Sedat Yalçın, “Osmangazi tarihi, İpekyolu Açıkhava Müzesi projesini hayata geçireceğiz. Projemiz Emirsultan’dan başlayıp, Hisar’ı, Tophane’yi içeren geniş bir alanı kapsıyor. Tarihi İznik Projemizle ilçeyi, küresel ölçekte turizmin gözdesi haline getireceğiz. Merinos AKKM'yi ve Merinos Stadı’nı bütünleştirerek Kongre Turizmini geliştirmek istiyoruz. Osmangazi Çekirge, İnegöl Oylat ve Mustafakemalpaşa bölgelerine Termal Sağlık Bölgesi kuracağız. Uludağ eteklerinde tarihi doku ile uyuşan konutlar yapacağız. Ayrıca Uluabat Göl Yazı – Karacabey Longoz Ormanları Gezi Rotası oluşturacağız. Trilye için de Turistik Balıkçı Kasabası Projemiz bulunuyor” diye konuştu.

Çevre ve sürdürülebilirlik projeleri

Kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik girişimcilik, mesleki eğitim, eğitim, spor, kültür ve sağlık odaklı projeler de hazırladıklarını anlatan Sedat Yalçın, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji alanındaki projelere de odaklanacaklarını vurguladı. Yalçın, “Kestel, İnegöl ve Nilüfer odaklı çevre koruma stratejisi geliştireceğiz. Ayrıca arıtma tesisleri ve filtre kullanımında yeni yaklaşımlar ortaya koyacağız. Nilüfer Çayı’nda, fabrika atıklarının 3 metre çapında ve 70 kilometre uzunluğunda Segment Tünel içinde toplanmasını planlıyoruz. Karapınar ve Nilüfer bölgelerinde Ekolojik Yaşam Vadileri Yeşil Koridorlar başlığı altında çok amaçlı meydandan su göletine, bisiklet rotasına kadar birçok küçük yol ve yapıların olduğu sosyal yaşam alanları kuracağız. Döngüsel Ekonomi Kooperatifi kurarak al-kullan-at yerine al-kullan-geri dönüştür prensibini insanımıza anlatacağız.”

Ulaşım sorunu kökten çözülecek

Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali Buharının Sanayi ve Serada Kullanımı projesini hayata geçirerek bir fabrikanın yıllık 10-15 milyon TL tasarruf etmesini sağlayacaklarına işaret eden Yalçın, Mustafakemalpaşa’da Jeotermal Tarım OSB planladıklarını, kırsal kalkınmaya yönelik çok sayıda proje geliştirdiklerini de ifade etti. Bursa Güney Tüneli Projesi, yayalaştırma çalışmaları, kent içi bypass yollar, akıllı uygulamalar, hafif raylı sistem ile Bursa’nın ulaşım sorununu kökten çözeceklerine vurgu yapan Sedat Yalçın, “Yenişehir Havaalanı’nı büyük tarım fuarlarında Fresh Kargo Merkezi olarak değerlendireceğiz. Bu alanı ihracat odaklı özel tarım ürünlerinin üretileceği Re-Export Merkezi olarak planlıyoruz” dedi.