Bursa’nın yeni sanayi alanları planlı kurulacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - BTSO KOBİ Konseyi Strateji Arama Çalıştayı’nda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın bugün yüksek teknolojili ve katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda dönüşümünü başarıyla gerçekleştiren, bununla birlikte dünya pazarlarıyla entegrasyonunu en üst düzeyde sağlayan şehirlerden birisi olduğunu kaydetti. Burkay, “Türkiye’nin 2023 yılındaki ihracatı 255 milyar dolarlık rekor seviyeye yükseldi. Bursa ise sınırlı bir artışın ardından 17,2 milyar dolarlık ihracatıyla bugün, Kocaeli ve İzmir’in de ardında kalarak 4’üncü sıraya geriledi. Bugüne kadar olduğu gibi başta Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere kentin tüm dinamikleriyle gereken adımları atarak orta ihracat tuzağı olarak adlandırdığımız bu süreçten başarıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Bu anlamda doğru bir mekansal planlamayla şehrin içerisinde kalan üretim alanlarını dışarıya çıkartarak yeni planlı sanayi alanları oluşturmak KOBİ’lerimizin en büyük beklentileri arasında yer alıyor” dedi.

13 milyon metrekare rezerv alan

Başkan Burkay, “Doğru mekansal planlama ile işletmelerimiz planlı, modern ve güvenli alanlara taşınırken, Bursa’da kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde işlemesi için de 13 milyon metrekareden fazla bir rezerv alan ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı. Ticaret ve lojistik sektörü için de ulaşım ağlarıyla entegre, sosyal donatıları ve depolama alanları ile Bursa’ya yakışan nitelikte merkezler oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Burkay, şöyle devam etti: “KOBİ’lerin mevcut üretim alanlarını iki katına çıkardığımız takdirde ihracat, istihdam ve toplam iş hacimlerinde 5-10 kata varan artışlar görebiliyoruz. KOBİ’lerimizin hızla değişen ve rekabet gücüne doğrudan etkisi olacak küresel dinamiklere uyum sağlaması için gerekli adımların atılması KOBİ’lerimizin üretim ve ihracat kapasitelerinin artışına da önemli katkılar sağlayacaktır.”

Kent 4 kolda dönüşecek

Bursa’nın özel sektör gücüne inanmış biri olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “En kötü plan plansızlıktan iyidir. Kentsel dönüşümlerle alakalı TOKİ’yi de Burkent’i de kullanıyoruz, özel sektörle de işbirliği yapıyoruz. Bu şehrin şiddetle dönüşüme ihtiyacı var. Bu dönüşümün de sadece konutla kısıtlı kalmaması gerektiğini, tüm alanlarda sürmesi gerektiğini arzuluyorum” dedi. Türkiye Yüzyılında 100 bin konutluk kentsel yenilemeyle daha ulaşılabilir ve daha dirençli Bursa’yı inşa etmek gibi bir hedefleri olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa’da yer alan yaklaşık 650 bin yapı ve 1 milyon bağımsız bölüm konuttan dönüşüm önceliği bulunan alandaki yapılara ilişkin 100 bin konutluk bir hedefimiz var. İki senedir Tarihi Hanlar Bölgesi’nde çalışmaları sürdürüyoruz. Biz kentsel dönüşümle alakalı çok ciddi bir tecrübe edindik. Bu tecrübeleri hem konutta hem KOBİ’lerin dönüşümüyle alakalı kullanmak noktasında ciddi altyapımız var. Bunu dört konu başlığında topladık. Birincisi konut alanlarının dönüşümü, ikincisi turizm özelinde tarihi miras alanlarının dönüşümü, üçüncüsü kamusal yapı ve alanların dönüşümü, dördüncüsü de imalat, sanayi ve lojistik konusudur” diye konuştu.