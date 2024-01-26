BUTEXCOMP, kompozit malzeme ve teknik tekstilde katma değerin önünü açacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilerek Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan BUTEKOM’da hayata geçirilen BUTEXCOMP Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip ve Uygulama Merkezi’nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla yapıldı. Törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile sanayici ve iş insanları katıldı.

Ülkeleri küresel rekabette öne çıkaran unsurların başında bilim ve teknolojinin geldiğine işaret eden Kacır, teknolojiyi üretmek için de iyi işleyen bir Ar-Ge inovasyon ve girişimcilik ekosistemi kurulması gerektiğini vurguladı. Son 22 yılda bilime ve teknolojiye yapılan yatırımlarla güçlü bir ekosistem inşa edildiğini belirten Mehmet Fatih Kacır, “Bin 600’den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi, 208 üniversite ile 272 binden fazla Ar-Ge personelimizle, kurduğumuz 101 TEKNOPARK’ta 10 binden fazla teknoloji girişimimizle ülkemizin teknoloji ve yenilikçilik alanında küresel düzeyde rekabet edebilir bir konuma gelmesini sağladık. 2002’de sadece 1,2 milyar dolar milyar dolar olan Ar-Ge harcamalarımızı 10 kat arttırdık. Yatırım teşvik sistemimizde katma değeri ve yüksek teknoloji üretimini önceledik. Son 5 yılda düzenlediğimiz teşvik belgelerinin yüzde 44’ünü orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlar oluşturdu. Sadece 4 yıl içinde milyar dolar değeri geçen turcorn sayımızın 7’yi bulması tesadüf değil. İnsanımızın fırsat sunulduğunda, önündeki engeller kaldırıldığında, kaynak ayrıldığında neler yapabileceğini biliyoruz” dedi.

“Türkiye’ye yüksek teknoloji yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz”

Katma değerli üretimi ve nitelikli istihdamı desteklediklerini vurgulayan Kacır, son 22 yılda 10 bin 368 tekstil yatırımı için teşvik belgesi düzenlendiğini, 800 milyar liralık sabit yatırımın önünü açtıklarını, 327 binden fazla istihdama imkan sağladıklarını söyledi. Kalkınma ajanslarıyla 383 projeye 1,7 milyar lira destek olduklarını kaydeden Mehmet Fatih Kacır, yararlanıcıların eş finansmanıyla birlikte 3,2 milyar liralık kaynağı harekete geçirdiklerini dile getirdi. Bakan Kacır, tekstilde de katma değerli altyapının güçlendirildiğini ifade ederek, “Bursa'mız aynı zamanda ana markalarla, yan sanayiyle, ülkemizde otomotiv sektörünün de kalbinin attığı şehrimiz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz Togg’a Bursa ev sahipliği yapıyor. Bursa'mıza, Türkiye'mize, yüksek teknoloji yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz. Elbette çevre dostu, doğa dostu bir anlayışla bu şehrin Türkiye'nin sanayisinin ve teknolojisinin öncü şehri olma misyonunu güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Kompozit malzeme ve teknik tekstil kümelenmesi Bursa'da oluşturuldu

Açılışı yapılan Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’nin önemine dikkati çeken Bakan Kacır, bir fikri olan, bir fikri ürüne dönüştürmek için gayret gösteren, ürününü ticarileştirmeye çalışan KOBİ'ler için kurulan tesiste hem kümelenme ruhu, hem de birlikte iş yapma kültürünün gelişeceğini söyledi. Mehmet Fatih Kacır şöyle konuştu: “Bu tesisin kapıları kendi üretim yerlerinde fikirlerini test etmek isteyen, prototiplerini üretmeye talip olan ve ürettiği prototipi ticarileştirmeyi hedefleyen herkese açık olacak. Rekabetçi sektörler programıyla hayata geçirdiğimiz 200 milyon lira bütçeli bu proje, makine ekipman altyapısı ve teknik yardımı olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. Proje kapsamında son teknoloji makineler ve cihazları sanayicimizin, KOBİ'lerimizin ve girişimcilerimizin test ve prototip geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunuyor. Bugün itibarıyla bu modern ve güçlü altyapıda 50’den fazla KOBİ'ye test ve analiz hizmetleri sunmaya başlandı. Proje sonuna kadar devam edecek modelleme ve prototip üretim hizmetiyle 50’den fazla KOBİ'ye inovatif proje fikirlerinin hayata geçirilmesi konusunda bu merkezde destek olacağız. Kompozit malzeme ve teknik tekstile dayalı yüksek katma değerli ürünlerin üretimine bu merkez sayesinde hız kazandıracağız.”

Yeşil ve dijital dönüşüm ile inovasyon merkezi talebi

Törende konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay da yeni nesil hammaddelerin, yenilikçi üretim çözümlerinin, karbon nötr olma hedefleri ve döngüselliğin merkezde olduğu bir dünyada var olabilmek için bilindik paradigmaların bir kenara bırakılması gerektiğinin altını çizdi. Burkay, “Bizler artık niteliğin niceliğin önüne geçtiği bir ekosistemde, büyüme yerine kalkınmayı, kısa süreli ve geçici faydalar yerine, uzun süreli ve kalıcı değerler oluşturmayı öncelikli kılmalıyız. Gerçekleştireceğimiz reform niteliğindeki çalışmalarla artık, fiyatla değil, katma değerle rekabet etmenin koşullarını oluşturmalıyız. Büyük bölümü küresel nitelikte olan ve son dönemde birkaç yılda bir tekrar eden kriz döngüsünden çıkmayı başardığımız takdirde, inanıyorum ki tehditleri fırsatlara dönüştüren, sorunlar yumağından güçlenerek çıkan bir yapıya kavuşacağız” dedi. Bursa’nın yüksek teknolojili ve katma değerli üretim hedefleri doğrultusunda dönüşümünü başarıyla gerçekleştiren, bununla birlikte dünya pazarlarıyla entegrasyonunu en üst düzeyde sağlayan şehirlerden biri haline geldiğini belirten Burkay, kilogram başı ihracatı 4,5 dolara yükseldiğini, ihracatın ise 17 milyar doları aştığını söyledi.

İbrahim Burkay, BUTEXCOMP kapsamındaki yeşil ürün programının projeyi izleyen tüm paydaşlar tarafından büyük takdir gördüğünü de ifade ederek, “Bu nedenle bu programımızın büyütülmesi ve yaygınlaştırılması için bakanlığımızla ve ab delegasyonuyla daha büyük projeleri de gerçekleştirmek istiyoruz. Biz bu kapsamda sektörlerin regülasyonlarla uyumuna destek verecek bir yeşil ve dijital dönüşüm ile inovasyon merkezinin kurulması konusunda da desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'da bulunan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) 7 gündür uzayda olan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile bağlantı kurdu.