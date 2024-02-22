BUTTİM, e-ticaret ve inovasyon merkezi kuracak

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi’nin (BUTTİM), 2024-2025 Dönemi Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Sadık Şengül, hizmet kalitesinin artırılması ve cazibe merkezi kimliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışmaları yürüttüklerini belirterek, BUTTİM’in ticari başarılarını artırmak için e-ticaret ve İnovasyon Merkezi kurma kararı aldıklarını da duyurdu.

Başkan Şengül, “Günümüzde dijitalleşme ile yükselen e-ticaret, pandemi sonrası dünyada muazzam bir ivme kazanmış, ticaretin geleneksel sınırlarını aşarak yeni bir güç haline gelmiştir. Bizler de, çağın gerekliliği olan dijital dönüşüme adapte olarak BUTTİM’in ticari potansiyelini bu yolla zirveye taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, e- ticaret ve İnovasyon Merkezimizi kurarak, geleceğin ticaretini şekillendirmeyi hedefliyoruz” dedi. Ticari bir güç olan BUTTİM’i ulusal ve uluslararası alanda daha da etkin bir konuma getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Sadık Şengül, küresel ticaretteki etkinliklerini de artırmak için projeler yürüteceklerini söyledi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçilen Sadık Şengül’ün yönetiminde Mehmet Emin Tamam, İbrahim Toprak, Gülten Demir, Necmi Kasaboğlu ve Oktay Arslan yer aldı.