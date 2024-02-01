Büyükkılıç, Kayseri iş dünyasının taleplerini dinledi

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

KTO Ocak ayı olağan meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da katılımıyla, KTO Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Konuşmasına ekonomik gelişmelere yönelik değerlendirmelerle başlayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 2023 yılının ikinci yarısında başlayan sadeleşme adımları ve daha öngörülebilir bir piyasa dinamiği oluşturmaya yönelik çalışmaların olumlu sonuçlarının görülmeye başladığını söyledi. 2024 yılına özellikle finansal piyasalardaki olumlu gelişmelerle girdiklerini belirten Gülsoy, “Dünyanın başına dert olan bizim de işlerimizi yavaşlatan yüksek enflasyon tarafında belli bir mesafe aldık. 2024, geçiş ve dengelenme yılı olacak gibi görünüyor. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik, enerji maliyetleri ve gıda arz güvenliği, iklim krizi, konuları önemini korumaya devam edecek. 2024’ün aynı zamanda önemli bir fırsat yılı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Gerçekleştirilecek yapısal reformlarla tüketerek değil üreterek büyümenin, krediyle değil tasarrufla gelişmenin ve fiyatla değil katma değerle rekabet etmenin koşullarının oluşturulması gerektiğini de vurgulayan Gülsoy, “Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırması için yüksek teknolojili katma değerli ürün ihracatına geçişi sağlaması gerekiyor. Bunun yolu ise bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki düzenlemelerin geliştirilip güncellenmesinden, eksik olan gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesinden ve ihracatın nitelik yönünden gelişimini sağlayacak üretimin desteklenmesinden geçiyor” diye konuştu.

“Ulaşım olmadan ticaret olmaz”

Yereldeki sorunlar konusunda da Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın hoşgörüsüne sığınarak birkaç konuya değinmek istediğini belirten Ömer Gülsoy, En büyük sorunumuz olan Lojistik Merkez, otoban bağlantı yolu ve koyteyner raylı taşımacılık için daha fazla gayret etmemiz gerekiyor. Atıl durumda olan mera vasfını yitirmiş arazilerin ekonomiye kazandırılması gerekir. Bu konuda da sizin desteklerinize ihtiyacımız var. Her zaman dillendirdiğimiz ulaşım olmadan ticaret olmaz sloganımızı tekrarlamak istiyorum. Bu üç konunun üzerinde, önümüzdeki dönemde de hassasiyetle duracağınıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy’un konuşmasının ardından da Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kürsüye gelerek iş dünyasına seslendi. Yeni dönemde hayata geçireceği 14 projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan konuşmaların ardından plaket takdimi gerçekleştirildi.

Kayseri 3 milyar 625 milyon dolar ihracat yaptı

Kayseri, 2023 yılını 3 milyar 625 milyon dolar ihracatla ile kapattı. Rekabet gücünün artması için katma değerli ihracata odaklanılması gerektiğini ifade eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri’nin yeni havalimanında uluslararası gümrüğün oluşması ve lojistik üssünün devreye girmesiyle ihracatın da ivme kazanacağını söyledi.