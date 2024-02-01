Erciyes, 123 bin ziyaretçi ile kendi rekorunu kırdı

KAYSERİ / EKONOMİ

112 kilometrelik pistleri ve 19 mekanik tesisinin yanı sıra 3 bin 400 metre rakıma ulaşan teleferik hatları ile yerli ve yabancı turistlerin her yıl akınına uğrayan Erciyes Kayak Merkezi, 2024 yılında da turist akınına uğruyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha önce 120 bin olan ziyaretçi sayısı rekorunun kırılmasının Erciyes’e duyulan ilginin bir yansıması olduğunu belirtti. Büyükkılıç, “Türkiye’de yerel yönetimler tarafından kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes AŞ. tarafından yönetilen ve kar kalınlığı 140 santimetreye ulaşan Erciyes Kayak Merkezi’ne kış turizmi kapsamında yoğun ilgi var” dedi. Erciyes’in hafta sonunda 123 bin ziyaretçi ağırladığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Önceki yıl rekorumuz 120 bindi. Bu hafta sonu, 123 bin yerli ve yabancı turist Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret ederken, Çekya ve Polonya’dan charter seferleriyle, ayrıca farklı ülkelerden tarifeli uçaklarla Erciyes’e kayak yapmaya geldiler. Dünya markası Erciyes’imiz, kendi rekorunu kırmış oldu” diye konuştu.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi’nin yabancı turistlerin yanı sıra yerli turistlere de ev sahipliğini yaptığını belirterek, “Yabancı turistlerin yanı sıra İzmir, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Konya ve Ankara gibi Türkiye’nin dört bir tarafından hem havayolu hem de karayolu ile gelen turistler, Erciyes’te misafir ediliyor. Türkiye’nin incisi, Kayseri’nin sembolü, dağcılık ve kış sporları alanında 41 kayak pisti, 19 mekanik tesis ile cazibe merkezi olan Erciyes’te 15 otel hizmet veriyor” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, ayrıca Erciyes’te, 3-4 Şubat günlerinde, Spor AŞ. tarafından düzenlenecek Erciyes Kış Festivali’ne tüm Kayserilileri davet etti. Spor AŞ.’nin tüm öğrenciler için yarıyıl tatilinin son günlerini festivale dönüştüreceği programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.