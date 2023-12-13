By Melekoğlu, yatırımlarla büyümeyi hedefliyor

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

By Melekoğlu Art Galeri markasının kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Serap Melekoğlu, 2017 yılında organizasyonlarda ihtiyaç duyulan kişiye özel ürünlerin üretimi için şehir merkezinde küçük bir atölyede başladığı işini 2018 yılında daha büyük atölyede mekân ve mobilya dekorasyonunda tamamlayıcı ürünlerin üretimine başlayarak büyüttü. KOSGEB’in kadın girişimci desteği ile işe başlayan ve hem istihdam hem de makineleşme kısmında önemli yatırımları hayata geçirerek markasını büyüten Melekoğlu, şimdi de Kayseri Mimarsinan OSB’de fabrika yatırımı ve Kumsmall AVM’de de fabrika satış mağazası yatırımlarını tamamlamaya hazırlandığını belirtti.

Üretimin her aşamasında insan ve makine gücünü kol kola kullanan Melekoğlu, “Mekân ve mobilya dekorasyonunda tamamlayıcı ürünler olarak dekoratif tablo, saat takımları ve dresuar gibi ürünlerin hem sanatsal üretimlerini hem de seri üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Üniversiteden mezun olduğumda çalışma hayatına başlamadan evlendim. Sonrasında da çocuklarım büyüyene kadar yine çalışmak istemedim. Çocuklar belli bir yaşa geldikten sonra da potansiyel bir iş gücü olarak evde oturmak istemedim. KOSGEB’in kadın girişimci desteklerinden faydalanarak 2017 yılında işe başladım. Şehir merkezinde küçük bir atölyede organizasyonlarda kullanılan kişisel ürünleri üretiyordum. Sadece bir tane personelim vardı. 2018 yılında ürün gamımı ve kapasitemi artırmak istedim. İşin sanatsal kısmı da beni daha çok içine çekti. Böylece tekstil kentte daha büyük bir atölyeye geldim. KOSGEB’in verdiği tüm destekleri tam anlamıyla işim için kullandım ve makine yatırımlarında bulundum. Bir personelle başladığım işi bugün 15 personelin istihdam edildiği ve seri üretimin olduğu bir işletme haline getirdim. Sezona göre personel sayımızda artışlar oluyor. Ayrıca ev hanımlarına da el emeği gerektiren işler yaptırarak destek olmaya çalışıyorum” dedi.

Her coğrafyaya hitap edebilen geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını ve 20’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Serap Melekoğlu, “Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Arabistan, Irak, Dubai gibi çok çeşitli coğrafyalara ihracatımız var. Ayrıca e-ticaret de yapıyoruz. İç ve dış pazarda pazarımızı ve müşteri ağımızı genişletmek için bir yandan yeni ürünlerin tasarımı üzerine çalışırken diğer yandan da fuar ve tanıtım çalışmalarında yer alıyoruz” diye konuştu.

Yakın zamanda Mimarsinan OSB’deki yeni fabrika yatırımının ve Kumsmall AVM’deki fabrika satış mağazası yatırımının tamamlanacağını kaydeden Melekoğlu, “Yaptığım işi en küçük ayrıntısına kadar öğrendim. Patronluktan çok işçilik yaptım. Büyümemi de buna borçlu olduğumu düşünüyorum. Mimarsinan OSB’deki fabrikamız yaklaşık bin 500 metrekare. Fabrika yatırımımızı yeni makineler ve kapasite artışı ile de destekleyerek büyüyeceğiz. Ayrıca Kumsmall AVM’de de fabrika satış mağazası açıyoruz. Çalışma arkadaşları bulmak en büyük problemimiz. Sürekli büyüdüğümüz ve kapasite artırdığımız için iş gücüne de çok fazla ihtiyacımız oluyor ancak bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.