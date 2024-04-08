Çakırköy'de kış turizmi için çalışmalar sürüyor

NBE Trabzon

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Çakırgöl turizm alanında 4 mevsim turizm yapılmasına olanak sağlayacak çalışmalara yol haritası oluşturması amacıyla master plan ve fizibilite raporu hazırlanması için DOKA desteğiyle çalışma başlattı.

TTSO’da konuyla ilgili düzenlenen toplantıya Çakırgöl’e kış turizmi merkezi kurulması için uzun yıllardır çalışmalar yürüten eski bakan Faruk Nafiz Özak, TTSO Başkanı Erkut Çelebi, TTSO Yönetim Kurulu Üyesi Samet Canbakkal, DOKA Uzmanı Murat Karaca ve Input firması yetkilisi Johannes Triebnik katıldı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon’a yeni turizm destinasyonları kazandırmak ve turizmi çeşitlendirmek için yaptıkları çalışmalar kapsamında Çakırgöl Turizm Alanıyla ilgili bir proje yürüttüklerini vurgulayarak, “Sayın Bakanımız Faruk Özak Çakırgöl için uzun yıllardır büyük emek harcadı. Bölgede kış turizmi yapılabilmesi amacıyla 12 yıl boyunca kar kalınlığı, rüzgar, nem gibi her türlü ölçüm yapıldı, çeşitli ölçeklerde planlar hazırlandı. Biz de şimdi bu değerli çalışmaları sonuçlandırmak için DOKA ile bir çalışma yürütüyoruz. 12 ay turizme hizmet edebilecek, kışın kayak ve kış sporları yapılabilecek, yazın doğa yürüyüşleri, dağ bisikleti gibi aktivitelerle sürekli turist çekebilecek bir alan yaratmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Sayın Bakanımız, bu tip turizm tesislerine yönelik master plan hazırlayan dünya çapında bir firmanın uzmanı ve diğer ilgililerle bir ön hazırlık toplantısı düzenledik. Öncelikle 6 bölgeye ayrılan alana yönelik master planlar hazırlanacak ve ardından fizibilite raporları ortaya çıkacak. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra yerli ve yabancı yatırımcılara ulaşacağız. Çakırgöl’den gerçekten çok ümitliyiz, şehrimiz ve bölgemizin turizmine büyük değer katacağına inanıyoruz” dedi. Çakırgöl Turizm Alanıyla ilgili çalışmalar kapsamında ayrıca saha incelemesi de yapıldı.