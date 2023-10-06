CANiK Endonezya’da seçkin polis gücünün tercihi oldu

SAMSUN/EKONOMİ

CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, konuyla ilgili olarak, “Pandemi süresince birçok ülke kolluk ve Askeri birimleri alımlarını erteledi. Kademeli olarak alımların açılmaya başladığı bu süreçte dünyanın birçok ülkesinde peşi sıra ihaleler gerçekleştirilmeye devam ediyor. CANiK olarak bu kapsamda, 25 yıllık tecrübemiz ve üstün ürün gücümüzle global ihalelerdeki başarılarımıza bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Bugüne kadar yakın ilişkiler içerisinde olduğumuz dost ve müttefik ülke Endonezya’nın seçkin polis gücünün tercihi olduk. Daha önce de Filipinler, Malezya ve Bangladeş’in tercihi olan CANiK, üstün ateşli silah teknolojisini şimdi Endonezya Polis Teşkilatı’nın hizmetine sunmaktadır. Dünya üzerinde 24 ülkenin askeri ve kolluk kuvvetlerinin birinci tercihi olan CANiK, önümüzdeki dönemde sadece tabancaların değil aynı zamanda üretmiş olduğu 12.7mm ağır makineli tüfek ve orta kalibre toplar ile de dünya ordu ve kolluk kuvvetlerinin gözdesi olmaya devam edecek” diye konuştu.

CANiK, Endonezya’da son olarak 2-5 Kasım 2022 tarihleri arasında başkent Cakarta’da düzenlenen bölgenin en büyük uluslararası savunma sanayi fuarlarından Indo Defence’te katılımcılara ürün ve çözümlerini anlatmıştı. Fuarda önemli ülke delegasyonları ve üst düzey devlet yöneticilerini ağırlayan CANiK, Endonezya Delegasyonu ve T.C. Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’i de CANiK standında ağırlamıştı. CANiK yıl boyunca farklı ülkelerde yer alan önemli fuarlarda, ileriki dönemlerde gerçekleşecek savunma sanayisine yönelik ihalelerle ilgili de yeni fırsatlar elde etmeye devam ediyor.