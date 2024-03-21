Çivril lisanslı depoculuk tesisi açıldı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Denizli Ticaret Borsası’nın (DTB) Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle kent merkezinin ardından Çivril ilçesinde de yapımını tamamladığı ikinci lisanslı depoculuk tesisinin açılışı yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile üreticilerin katıldığı açılışta konuşan DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, “Yıllarca lisanslı depoculuk tesisi hayaline kavuştuk. Uzun yıllar boyu hizmet edecek bu eser Denizlimize hayırlı ve uğurlu olsun. Tesisimiz 20 bin ton kapasiteye sahiptir. Faaliyete geçerek ilimiz tarımının önemli bir sorununu ortadan kaldıracak ve çiftçilerimizin yüzünü güldürecektir. Hem çiftçilerimiz ürünlerini uzun süre sağlıklı şartlarda depolayarak istediği fiyatlar oluşunca satma imkanına sahip olacak, hem de tüccarlarımız istediği zaman istediği miktarda ve istediği kalitede ürüne kavuşma imkanına sahip olacaktır. Diğer taraftan sağlıksız ortamlarda depolanması sebebiyle bozularak ziyan olan milyonlarca tona varan ürün, modern Lisanslı Depolarda ekonomiye kazandırılacaktır” dedi.

Tarım ve Orman Denizli İl Müdürü Şakir Çınar, çiftçilerin Denizli’de 700 bin tonun üzerinde hububat ürettiğini, kente kazandırılan bu tesislerde artık ürünlerini kaliteli bir şekilde saklayabileceklerini belirtirken Çivril ilçesine inşa ettikleri bu tesisle birlikte Denizli Merkez Lisanslı Depoculuk tesisin birlikte maliyetinin 250 milyon lira olduğunu kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üreticiye desteklerinin devam edeceğini söyledi.