Çorum Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi ilk kursiyerlerini ağırladı

ÇORUM/EKONOMİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulanan, “Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi (ÇOMİM) ve Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi Projesi” ile kurulan Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi eğitime başladı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başvuru sahibi olduğu SOGEP destekli proje çerçevesinde kurulan modern teknoloji ile donatılmış sınıflarında eğitime başlayan Çorum Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılışa, OKA Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulusoy ve Söke Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, IAOM’un üst düzey yöneticileri ve OKA uzmanları katıldı.

İlk eğitim Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği ile başladı

Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi, 32 kişiden oluşan ilk kursiyerlerini, Uluslararası Operasyonel Değirmenciler Birliği (International Association of Operative Millers/IAOM) ve Ulusoy Un iş birliğiyle oluşturulan ‘Değirmencilik Kursları’ kapsamında ağırladı. ‘Dünya IAOM Federasyonu Avrasya Toplantı ve Kurs Programı’ bu yıl Türkiye’de düzenlendi. İstanbul’da, Haliç Kongre Merkezi’nde başlayan kurslar, 4-5 Eylül tarihlerinde ise Çorum’da, Çorum Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi’nde yapıldı. 5 günlük kurs kapsamında, yurt içinden ve yurt dışından kursiyerler eğitimlerinin 2 gününü, imalat sürecini de yakından deneyimleyebilecekleri modern eğitim sınıflarında aldılar. Proje kapsamında tefrişatı yapılan sınıflar, başvuru sahibi Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve proje iştirakçisi Alapala Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde değirmencilik alanında nitelikli eleman yetiştirilmesine katkı sunacak.

Farkındalığın arttırılması yönünde çalışmalar yapılıyor

Toplam bütçesi 4.395.362 TL olan Çorum Mesleki İnovasyon Merkezi (ÇOMİM) ve Öğütme Teknolojileri Eğitim Merkezi Projesi’ne SOGEP kapsamında 2.637.278 TL destek sağlanıyor. Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği, Çorum Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığı ve Alapala Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. başta olmak üzere birçok işletmenin destek verdiği projenin Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezinde uygulanan diğer ana bileşeni kapsamında metal işleme alanında modern eğitim tezgâhları tedarik edildi. Eğitim alanlarının modernizasyon için tadilat süreci devam ediyor. Proje kapsamında ayrıca mezun takip sisteminin il ölçeğinde ekinleştirilmesi, alan öğretmenlerinin teknik eğitimi ve mesleki eğitime ilişkin Çorum ili ölçeğinde farkındalığın arttırılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Projenin uygulama süresi 6 Mart 2024 tarihinde sona erecek.