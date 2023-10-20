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Çorum'da hayvan pazarı yeniden açılıyor

Çorum'da şap hastalığının önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kapatılan hayvan pazarları yeniden açılıyor.

Haber Merkezi
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ÇORUM/EKONOMİ

Çorum’da şap hastalığının önlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından  kapatılan hayvan pazarları yeniden açıldı. Eylül ayında Amasya'da görülen şap hastalığının ardından şehirde tedbir amaçlı geçici olarak hayvan pazarının bir süre kapalı tutulması kararlaştırılmıştı.

Çorum Tarım İl Müdürlüğü'nün aldığı yeni karar ile Çorum Hayvan Pazarı yeniden açılıyor. 23 Ekim Pazartesi günü yeniden hizmete girecek olan  Çorum Hayvan Pazarı'nda satıcıların pazardaki yerini alması bekleniyor.

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