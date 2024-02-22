Coşkunlar Yapı, bölgenin en büyük yapı marketi konumunda

Sühem Beyaz - Ekonomi

Meslekte 40 yılı devirdiklerini söyleyen Coşkunlar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Telat Coşkun, “37 yıldır inşaat sektöründe başarılı çalışmalar yürüttük. Biz bir aile şirketiyiz, çalışan personelimiz de aileden. Coşkunlar yapı olarak müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. İçerisinde bulunduğumuz binamız da bin 500 metrekare kapalı alanı ve 6 katlı özelliğiyle bölgenin en büyük yapı marketi konumunda” dedi.

Telat Coşkun, “Coşkunlar Yapı olarak bu konsepte bir firmayı ilk kez yaptık ve bu konsepte Gebze’de tek firmayız. Firmamız 7 Mart tarihinde saat 14.00’da resmi olarak açılacak. Siz değerli basınımızı da aramızda görmekten memnuniyet duyarım” ifadelerini kullandı.

Telat Coşkun, “Firmamız da yer alan her kat showroom şeklinde döşendi. Katların hepsinde ürünlerimizi sergiliyoruz. Aynı zamanda ürün çeşitliliğimiz dünya markalarından oluşuyor. Malzeme konusunda ise stoklarımız mevcut. Firmada seramik üzerine vitrifiye alanında ağırlıklı olarak ‘musluk, tezgah lavabosu ve klozet’ için stok oluşturduk. Müşterilerimizin isteğine göre stoklarımızda ürün mevcut değilse getiriyoruz.” şeklinde konuştu. Coşkun, “Ayrıca, geçtiğimiz haftalarda Afrika ülkesi Benin Cumhuriyeti’nden iş insanlarını Gebze Ticaret Odası’nda ağırlamıştık. Gebze Ticaret Odası’nda da meclis üyesiyim. Benin Cumhuriyeti’nden iş insanlarını firmamızda misafir ettik. Firma hakkında teknik bilgiler verdik. İnşaat malzemelerimizi çok yakından ve ilgiyle incelediler. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ettiler” dedi.