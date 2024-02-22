Dünyanın en büyük saç boyası fabrikası Diyarbakır’da inşa ediliyor

Mahir Solmaz / Diyarbakır

2003 yılında Diyarbakır toptancılar sitesinde 100 metrekare alanda profesyonel işyerleri için saç boyası üretimine başlayan Lila Kozmetik şimdilerde Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 3’ncü etapta 100 bin metrekare alanda Dünya’nın en büyük saç boyası fabrikasını kuruyor.

Yeni yatırım ile ilgili bilgilendirme yapmak üzere basın mensupları ile bir araya gelen Lila Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, yeni yatırım fikrinin yakın zaman da yaşadıkları yangın ile birlikte ortaya çıktığını söyledi

Yangın sonrası başta Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve her kesimden moral ve motivasyon desteği aldıklarını belirten Mehmet Cansız, gördükleri bu ilgi karşısında hem kentin var olan istihdam sorununa hem de ahde vefa adına yeni yatırıma karar verdiklerini söyledi.

Şu anda 55 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Mehmet Cansız “Diyarbakır OSB 1’nci etapta 20 bin metrekare alanda 600 çalışanımız ile yıllık 60 milyon adet saç boyası üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu da saniyede iki kadının Lila Kozmetiğin ürettiği saç boyasını kullandığının göstergesi. Biz kozmetiğin saç boyası kısmı ile ilgileniyoruz. Hedefimiz kısa vade de 100 milyon adet. Orta vadede 300 milyon adet, uzun vade de ise 500 milyon adet. Bu hedefler bugün geldiğimiz nokta itibari ile zor ama gerçekleştirebileceğimiz hedefler” dedi.

Türkiye’nin saç boyası ihracatının yüzde 44’ünü Lila Kozmetiğin gerçekleştirdiğini de vurgulayan Cansız “Bizde bu enerji ve profesyonel kadro olduğu sürece Dünya’nın her yerine saç boyası göndermeye devam edeceğiz. Kadınların mutlu olması bizi de mutlu ediyor. Bizim işimiz gücümüz güzellik. Yeni fabrikamız ile birlikte daha çok kadına ulaşacağız” dedi.