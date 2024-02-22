Sakaryalı makineciler için yeni yol haritası oluşturuldu

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) tarafından başlatılan proje kapsamında projeye dahil olan şirketlerin yönetsel durum analizleri yapılarak dijital dönüşüm seviyeleri ve yerlileştirme seviyeleri ile hedef ihracat pazarları belirlendi ve 36 ay boyunca sürecek olan yeni yol haritası oluşturuldu.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve proje ortakları firmaların katılımıyla Sakarya Premier Inn Hotel’de düzenlenen proje kapanış toplantısında konuşan SAMİB Başkanı Turgay Çelik, çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, bu çalışma ile güçlü ve zayıf yönleri belirlenen firmalara önlerindeki fırsatları da görme imkanı sağlandığını ifade etti.

Turgay Çelik, Üreten Şehirler Programı kapsamındaki projeye SAMİB üyelerinden gelen talepler doğrultusunda başlandığını da belirterek, şu bilgileri verdi:

“Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) işbirliği ile organize edilen proje kapsamında dijitalleşme, ihracat, yerlileştirme gibi alanlarda bir çalışma yapılması gereği duyuldu. Bu doğrultuda firmalara öneri ve tavsiyelerde bulunuldu. Bu firmalarımız için çok değerli bir çalışma. Türkiye’de en büyük ihtiyacımız ve önceliğimiz üretmek. Bu yüzden de katma değeri yüksek ürün üreterek rakiplerden avantajlı konuma gelmek zorundayız. Bu da elbette ki değişen ve gelişen dünyada kurumsallaşma ile mümkün. Bu kapsamda SAMİB olarak dünya ile rekabet edebilmek için şirketlerimizi bu ortama hazırlayıp yönlendiriyor ve uzman kuruşlarla bir araya getiriyoruz. Üreten Şehirler çerçevesinde yürüttüğümüz bu proje bizim için çok önemli. Ayrıca SAMİB olarak sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynaklarını yetiştirme konusunda da çalışmalar yapıyoruz.”

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ise, Üreten Şehirler Programı’nın Sakarya ilini de kapsayan bir proje olduğunu belirterek; “SAMİB üyeleri ile başlanan bu proje verimli bir şekilde devam etti ve tamamlandı. Proje kapsamında SAMİB’in üyesi olan ve projeye devam eden firmalarla görüşüldü, danışmanlık hizmetleri verildi. Gerçekleştirilen bu pilot uygulama diğer illere örnek olacak bir proje.” şeklinde konuştu.

SAMİB Genel Sekreteri Ali Uğur Musaak ise, 2 fazdan oluşan Makine Sektöründe Dijital Dönüşüm Kaynaklı Verimlilik ve İhracat Hamlesi projesinin 2022’de başladığını, 2023 yılında da ikinci fazının tamamlandığını söyledi.