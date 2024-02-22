Bakan Şimşek, Hasçelik Kablo’yu ziyaret etti

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kayseri’de çeşitli ziyaretlerde bulunarak iş insanları ile bir araya geldi. Kayseri OSB Konferans Salonu’nda Ekonomi Sunumu gerçekleştiren ve iş dünyası ile istişarelerde bulunan Bakan Şimşek, OSB’deki program öncesinde de Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretlerden sonra da, Türkiye’nin önde gelen kablo üreticileri arasında yer alan, Demiryaka Holding şirketlerinden Hasçelik Kablo’yu ziyaret etti.

Hasçelik Kablo’nun Kayseri OSB’deki üretim tesisini gezen, işçiler ve yönetim kurulu üyeleriyle de kısa bir sohbet gerçekleştiren Şimşek, Hasçelik Kablo’yu 2022 yılında Kayseri ilinde kurumlar vergisi beyanında bulunan mükellefler arasında birinci sırada yer almasından dolayı kutladığını belirtti. Şimşek, Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır’a da teşekkür belgesi verdi.