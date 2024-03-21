Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Nitelikli yatırımcı ve ihracatçılarımızı destekleyeceğiz”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Valiliği ve Hanlar Bölgesi ziyaretinin ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) Bursa’nın iş dünyası ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti. Toplantıda iş dünyasına seslenen Yılmaz, politikaları seçici finansman politikaları çerçevesinde şekillendirdiklerine değinerek, “Özellikle ihracatçılara seçici olarak daha düşük vadeli krediler kullandırmak için gayret ediyoruz. İş dünyamızın yanındayız. Şunun farkındayız, kredi maliyetlerinde olumsuz etkiler var. Bu çerçevede çalışmalar yapıyoruz. Nitelikli yatırımcılarımızı ve ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Bu adımlardan bazılarını atmış durumdayız. Merkez bankamız buraya kaynak ayırdı, önümüzdeki dönem kendi imkanlarımızla daha da güçlendireceğiz. Cari açığı düşürecek, teknolojiyi artıracak ve nitelikli yatırımlara uzun vadeli düşük faizli kredi imkanı sağlıyoruz. Bu programı güçlendirerek devam edeceğiz” dedi. Toplumsal yatırım fonu için de Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’yle çalıştıklarına değinen Yılmaz, “Firmalara değil, kişilere değil, bankalara verilecek. Toplumsal faydası yüksek olan alanlara daha fazla kredi kullandıran, daha fazla ihracatçı destekleyen bankaların notu daha yüksek olacak. Sistematik olarak bankalara daha fazla yatırımcı ve ihracatçı dostu olma anlayışıyla destek olmuş olacağız” diye konuştu.

“Demiryollarının OSB’ler ile bağlantısı öncelikli konumuz”

Bursa’da ulaştırma alanında önemli yatırımlar yapıldığına işaret eden Cevdet Yılmaz, “Bursa-Gebze-Orhaneli-Harmancık projesine 1 milyar 100 milyon lira kaynak ayırdık. Bursa Orhaneli kavşağı projesine 360 milyon, Bursa – Yalova - Umurbey kavşağı projesine 200 milyon, Gemlik- Çınarcık-Yalova projesine 150 milyon, Engürücük-Kurşunlu projesine 150 milyon, Çevre otoyolu - Demirtaş OSB kavşağı yollarına 142 milyon, Bursa – İnegöl -Bozüyük projesine 120 milyon lira ayırdık. Demiryolunda çok büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Bandırma- Bursa- Yenişehir- Osmaneli hızlı tren projemizin çalışmaları devam ediyor. Sadece bu projeye 2024’te ödenen 13 milyar lira. Bundan sonra demir yollarına ağırlık vereceğiz. Demiryollarının OSB’ler ile bağlantısı öncelikli konumuz” açıklamasını yaptı.

Enflasyon muhasebesine dikkati çekildi

Toplantıda söz alan BTSO Başkanı İbrahim Burkay da Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte KOBİ OSB’ler ve modern altyapıya sahip Lojistik Merkez’lerin kurulması için ‘İşbirliği Protokolü’ imzaladıklarını hatırlattı. Burkay, “Daha rekabetçi bir ekonomi modeli ve sosyal gelişmenin temini için altyapı ve hizmetlerin mekansal planlaması, Bursa’mızın, ülkemizin kalkınma politikalarındaki gücünü ve liderliğini pekiştirecektir. KOBİ’lerimizin büyük bir heyecanla beklediği bu projeler Bursa’mızın gelecek hedefleri açısından da kritik önemde” dedi. İş dünyasının talep ve önerilerini de aktaran İbrahim Burkay şunları söyledi: “2023 yılı sonu itibariyle şirketlerin bilançolarında enflasyon muhasebesinin uygulanacak olmasını bilançoların gerçeği yansıtması açısından oldukça faydalı ve önemli buluyoruz. Ancak 2024 yılında geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi, düşük sermayeli ve yüksek borçlu firmalar için olumsuz etki yapacaktır. Bu bağlamda özellikle küçük işletmelerde 2024 ve takip eden yıllarda enflasyon muhasebesinin uygulanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca borç oranı yüksek işletmeler için enflasyon düzeltmesi sonucunda vergisel sonuçlar da ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla enflasyon muhasebesinin bilançolarda düzeltme yapılarak uygulanması buna karşın uygulama sonucunda ortaya çıkan farkların vergilendirilmemesini bekliyoruz.”

Yeşil ve dijital dönüşüme 5’inci bölge desteği talebi

Birinci bölgede yer alan rekabet gücü ve ihracat potansiyeli yüksek mevcut firmaların teknoloji ve modernizasyon yatırımları ihtiyacı arttığına işaret eden Burkay, bölgesel teşvik düzenlemesinde değişiklik yapılarak birinci bölgede yer alan mevcut firmaların teknoloji, tevsii, modernizasyon ve otomasyon yatırımlarının desteklenmesini talep ettiklerini aktardı. Burkay ayrıca bölgeler ve sektörler arası farklılık gözetmeksizin mevcut firmaların yapacakları yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının da 5’inci bölge teşvik unsurları ile desteklenmesinin doğru olacağını anlattı. Burkay, “Firmalarımızın geçmiş dönemlere ait olan kesinleşmiş KDV alacaklarının da ödenmesini veya kamu yükümlülüklerine göre mahsup edilmesi de sektörlerimizin talepleri arasında. Finansmana erişim konusunda yapılacak çalışmalar, özellikle KOBİ niteliğindeki firmalarımız için kritik önem arz ediyor” bilgisini verdi.