DAİB’de 2024 hedefi 3 milyar dolar barajını aşmak

MEHMET NABİ BATUK / ERZURUM

Yüzyılın felaketi deprem afetine rağmen 17 ilde konuşlanan 5000’e yakın aktif ihracatçısıyla 2023 yılını geçen yıla göre %8,26 oranında artışla 2,7 milyar dolar ihracatla kapatan Doğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (DAİB) ülke ortalamasının üzerinde ihracat artışı ile büyümesini sürdürüyor. Birliğin ihracatını kimya, makine, yaş meyve-sebze, maden ve mobilya sektörleri üstlenirken üye ihracatçılar toplam 25 farklı sektörde 6000’e yakın farklı ürünü yurt dışı pazarlarda yüksek katma değere dönüştürdü. Cumhuriyetin yüzyılına yakışır şekilde ihracatta büyümelerini sürdürerek Türkiye’nin dış ticaret açığının kapatılmasına olan desteklerini sürdürdüklerini ifade eden DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren ve ihracat gerçekleştiren bir birlik olduklarını ifade etti. Sektör ve ürün çeşitliliği sağlamanın verdiği yüksek rekabet gücü ile dünya ticaretinde yaşanan gelişmeleri yakından izlediklerini ve sürdürülebilir bir ihracat için girişimlerini artırdıklarını kaydeden Ethem Tanrıver, “2024 yılına da aynı gayret ve azimle, ihracatçılarımıza daha fazla destek olmayı amaçlayarak giriyoruz. Zorluklar devam etse de, 2024’ü de ülke ve ihracat camiamız ve Birlik olarak güzel tamamlayacağımızı biliyoruz. Birlik olarak, 2024 yılı ihracatımızı %10 büyüme gerçekleştirerek 3 Milyar $’ın üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Öncelikle, özellikle de üretici olan firmalarımız başta olmak üzere tüm işletmelerimizin ihracata başlamalarını önemsiyor ve teşvik ediyoruz” dedi.

Doğu’daki ihracatçı ordusuna 500 yeni üye katıldı

DAİB üyelerinin 2023 yılında, 195 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Ethem Tanrıver, “Üyelerimiz dünyanın her yerindeler. Küçük-büyük, yakın-uzak dünyanın her yerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Doğal olarak en fazla ihracatı yakın komşu ülkelerimiz olan Irak, Azerbaycan-Nahçivan, İran, Gürcistan ve Almanya gibi ülkelere yapmaktayız. Fakat üyelerimiz Afrika’dan, Asya’ya, Avrupa’dan Güney Amerika’ya her kıtada dünyanın dört bir yanından birçok ülkeye ihracat yapıyor. Biz de Birlik olarak, yumurtaları aynı sepete koymama felsefesiyle, ihracat gerçekleştirdiğimiz pazarları çeşitlendirme yönünde planlama ve çalışmalar yürütüyoruz. 2023 yılında, Birliğimize, yaklaşık 500 yeni firma katıldı ve bunların yarıya yakını yani 250’si ilk defa ihracat gerçekleştirdi. Bu anlamada, yeni firmalarımızın ihracata başlamaları ve ihracata başlayan firmalarımızın da ihracata devam etmelerine yönelik çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Birlik olarak bu anlamda firmalarımızın ihracatla ilgili gümrük sürecinden, lojistiğe, hedef pazardan pazarlamaya kadar ihracata ilişkin tüm taleplerinde ücretsiz ve etkin hizmet sağlıyoruz” diye konuştu.

Türk Balı için ABD’de küresel tanıtıma başlıyor

Birlik olarak, ihracatta pazar çeşitliliğini sağlama amacıyla, yurtdışı sektörel ticaret heyetlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Ethem Tanrıver, 2023’te olduğu gibi 2024 yılında da 20’ye yakın hedef pazar ülkeye heyet gerçekleştireceklerini kaydetti. Ticaret heyetlerinin önemli işbirliklerinin yanında ciddi ticaret bağlantılarına vesile olduğunu dile getiren Başkan Tanrıver, şöyle devam etti: “Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisi kapsamında yakın pazar ülkelerin yanında özellikle Afrika ve Orta Asya coğrafyasında yer alan ülkelere ayrıca yoğunlaşacağız. Yine, Ticaret Bakanlığımızın "2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu" kapsamında, Doğu Anadolu ihracatçı Birliği olarak, “Türk Balı” tanıtım ve Pazarlama Projesini hayata geçiriyoruz. 4 yıl sürecek olan ve toplamda yaklaşık 35 milyon TL bütçesi olan bu projemiz ile başta bölgemiz olmak üzere ülke çapında özellik ve kalitesi dünyaca tescilli olan Türk Balını çok büyük potansiyel taşıyan ABD pazarında tanıtarak, yıllık 3 milyar dolar Pazar hacmi olan bu pastadan aldığımız payı artırmak istiyoruz. Çünkü, ülke olarak üretiminde miktar bazında dünya ikincisi olduğumuz balda, dünya ticaretinden aldığımız pay çok düşük. Bu proje ile, kalitesi her anlamda tescilli olan Türk Balının, ticari olarak değerlenmesi ve bal endüstrisinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”

Zengezur Koridoru ile Doğu’nun lojistik avantajları artacak

Dünya ekonomisinin yaşanan ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle sürekli değişim gösterdiğini sözlerine ekleyen DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, son gelişmelerle birlikte dünya ticaretinin doğuya kaydığını söyledi. Doğal kaynak zenginliği ve gelişen coğrafyalar olma avantajlarıyla, Orta Asya coğrafyasının dünya ekonomisindeki stratejik değerinin yükseldiğini vurgulayan Ethem Tanrıver, Zengezur Koridoru’nun da bu anlamda önemli bir yeri olduğunu kaydetti. Tanrıver, “Bugüne kadar, bölge illerimizin Orta Asya ülkeleri ile olan ulaşım bağlantısı Gürcistan üzerinden kurulmasından dolayı ekonomik ve ticari bağlamda potansiyelin çok altında az istifade ediyorduk. Burada açılacak koridor Azerbaycan pazarına karayolu ile ulaşmamızı sağlamasının yanında, Türkiye ile Türk Dünyası kara yolu ile kesintisiz bir bağlantı kurulmuş olacak. Nahçıvan Koridoru ile Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı’ndan aracımızla Nahçıvan’a geçtiğimiz zaman Bakü’ye kadar kara yolu ile gidebileceğiz. Bu koridor üzerinde karayolu ulaşımının yanında yapılmasında fayda olan demiryolu bağlantısı sayesinde, lojistik anlamda şartlarımız daha iyileşecektir” dedi.