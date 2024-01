EGGER, Panel Plus şirketinin yüzde 25,1 hissesini satın aldı

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Avusturya merkezli ahşap bazlı malzeme üreticisi EGGER Grup, sürdürülebilir uluslararası büyüme stratejisi doğrultusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. 1961 yılında kurulan aile şirketi, 11.000'den fazla çalışanı ve 22 üretim tesisine sahip olduğu Avrupa ve Amerika kıtalarında yaptığı üretime ve dağıtıma ek olarak, şirket için Asya pazarı da gittikçe daha önemli bir rol oynuyor. Asya’daki pazar konumunu daha da güçlendirmeyi hedefleyen EGGER Grup, Tayland merkezli bir ahşap bazlı malzeme üreticisi olan Panel Plus Co., Ltd. şirketinin yüzde 25,1 hissesini satın aldı. Satın alma anlaşması 30 Kasım 2023 tarihinde imzalandı ve 3 Ocak 2024 tarihinde resmiyet kazandı.

“Asya pazarındaki konumumuzu güçlendiriyoruz”

EGGER Grubun 2022/2023 yılında 4,45 milyar EUR0 ciro elde ettiğine dikkat çeken EGGER Grup Yönetimi Finans Grubu Başkanı ve Grup Yönetimi Sözcüsü Thomas Leissing, “Önemli ve büyüyen bir pazar olan Asya, stratejik değerlendirmelerimizde dikkate değer bir rol oynamaktadır. Bir süredir, Asya’daki varlığımızı genişletmeyi düşünüyorduk. Bu konuda Panel Plus’ın ideal ortağımız olduğunu keşfettik. Panel Plus, son teknoloji üretim tesislerine ve bölgesel gereksinimlere eksiksiz bir şekilde uyarlanmış bir ürün portföyüne sahip. Yerel uzmanlıklarının bizim için son derece faydalı olacağına ve birlikte daha çok büyüme fırsatları yakalayabileceğimize inanıyoruz. Yaptığımız bu stratejik ortaklıktan memnuniyet duyuyoruz.” diyerek bu yatırım kararının arka planını açıkladı.

“Katma değer yaratmak, sıfır atık konsepti ve sürdürülebilir büyüme her zaman odak noktalarımız olmuştur”

Tayland’ın önde gelen ahşap bazlı panel üreticisi 1990 yılında kurulan Panel Plus Co., Ltd., günümüzde laminat, yonga ve MDF levha gibi çok çeşitli ahşap bazlı malzemeler üretiyor. Bir ham yonga levha hattı, iki MDF hattı ve aynı zamanda kurum içi emprenye üniteleri ve on adet laminasyon hattı bulunuyor. Gereken enerjinin büyük bir kısmını şirketin kendi biyokütle enerji santrallerinin sağladığını belirten Panel Plus Co., Ltd.’nin İcra Kurulu Başkanı Amporn Kanjanakumnerd ise, “En başından beri, Panel Plus kendini yenilikçi ürünlere ve çevresel farkındalığa adamıştır. Katma değer yaratmak, sıfır atık konsepti ve sürdürülebilir büyüme her zaman odak noktalarımız olmuştur. Dünyanın en büyük ahşap bazlı malzeme üreticilerinden biri olan EGGER ile stratejik ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği bize, müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için faydalanabileceğimiz en son teknolojiye sahip geniş kaynak ve kabiliyet yelpazesi sağlayacak. EGGER’in derin endüstri bilgisini ve uzmanlığını kendi yerel yenilikçi çözümlerimizle birleştirerek, birbirimizin güçlü yönlerinden yararlanarak mükemmeliyet arayışımızı sürdüreceğimiz için bu yeni girişimin müşterilerimiz için faydalı olacağından eminiz” açıklamasında bulundu.

“Panel Plus’ta yaklaşık 800 çalışan, yılda toplamda 800 bin metreküp hacme sahip ahşap bazlı malzeme üretiyor”

Panel Plus’ın Tayland’daki Samut Sakorn ilindeki üretim tesisinde ek iyileştirme kapasitelerinin bulunduğunu söyleyen Kanjanakumnerd, “Bunun yanı sıra, Malezya ve Vietnam’da iki iyileştirme tesisi şu an yapım aşamasında ve 2024 yılında faaliyete geçecek. Panel Plus’ta yaklaşık 800 çalışan, yılda toplamda 800 bin metreküp hacme sahip ahşap bazlı malzeme üretiyor. Panel Plus, ana faaliyet alanları arasında şeker üretimi, yenilenebilir enerji ve ahşap bazlı malzeme üretimi bulunan özel şirketler grubu Mitr Phol Group’un bir iştirakidir” dedi.

Panel Plus’ın ana pazarları Tayland, Malezya ve Vietnam, ana hedef grupları ise yerel mobilya endüstrisi ve distribütörler olarak belirtiliyor diyen Kanjanakumnerd, “Artan pazar talebi, güncel üretim teknolojisi ve Panel Plus’ın kapasitesi, EGGER’in ürün portföyünü genişletme çabasıyla birleşerek iş birliğine dayalı bir değer yaratmak için temel oluşturuyor. Ayrıca EGGER Grubu, Şangay (CN), Tokyo (JP) ve Ho Chi Minh City’deki (VN) satış ofisleri ile Asya’da yerleşik bir satış organizasyonuna sahip. Panel Plus’taki hissesi sayesinde EGGER, pazar erişimini genişletme, daha fazla müşteri hedef grubuna ulaşarak onlar için uygunluğu ve hizmeti daha da artırma fırsatı elde ediyor” ifadelerini kullandı. EGGER Grubu ve Panel Plus, yüksek ürün ve hizmet kalitesi, sorumlu üretim ve sürekli yenilikçilik konularında aynı inançları paylaşıyor. Her iki şirket de büyüme potansiyellerini beraber başarıyla gerçekleştirebileceklerine inanıyor.