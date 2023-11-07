Denizli bilişim sektörü kümelenerek fark yaratacak

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar- Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Kümelenme Destek Programına başvuru kararı alan sektör temsilcileri DSO ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) temsilcilerinin de yer aldığı Pamukkale Teknokent’te düzenlen toplantıda bir araraya geldi.

Firma temsilcileri kümelenme çalışmasının olumlu sonuçlanması ile kentin yeni ve yükselen sektörünün bilişim olacağını vurgularken, kümelenme sayesinde sektörün mevzuatlardan kaynaklanan başta vergisel düzenlemeler olmak üzere nitelikli işgücü eksiğinin giderilmesi, yeni eğitim programları düzenlenmesi gibi konuların çözümünde sağlayacağı avantajlara dikkat çekti.

Denizli Genç İşadamları Derneği (DEGİAD) Girişimcilik Komitesi ve DSO Üyesi Osman Makal, sektörle ilgili yaşanan pozitif gelişmelerin dikkatleri Denizli’ye çektiğini vurguladı.

Meslek komitesi çalışmalarının önümüzdeki günlerde sonuçlanmasının beklendiğini kaydeden Makal, geçtiğimiz aylarda DEGİAD, GEN Türkiye ve Habitat Derneği işbirliğinde kentteki girişimcileri yatırımcılarla buluşturan Laodikeia Venture Days’ın ardından birçok Denizli firmasının yatırım alma görüşmelerinde son aşamaya geldiğini dile getirdi. Bilişimin, ‘Denizli’nin yeni, önemli ve yükselen sektörü’ söyleyen Makal şöyle devam etti, “Denizli’nin gözbebeği tekstil sektörüne yatırımlarda şu an sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Sanayicinin, yatırımcının elinde belli bir sermaye var. Ancak bunu tekstile yatırdığı zaman aynı oranda para kazanamıyorlar. Dolayısıyla farklı alanlara yatırım yapma, farklı alanlarda faaliyet gösterme olanaklarını değerlendirirken en gözde konulardan biri bilişim sektörü. Bu insanları sektöre yatırıma hazırlamak, girişimci kılmak, nasıl melek yatırımcı olunur konusunda bilgilendirmek amacıyla DSO’daki komite ve kümelenme çalışmaları devam ederken DEGİAD Girişimcilik Komitesi başkanımız Kemal Sözkesen öncülüğünde, GEN Türkiye işbirliği ile yarın (7 Kasım Salı) Laodikya Ventures Talk etkinliğinde 212 Capital Ventures’un sahibi Numan Numan sektöre yatırım başta olmak üzere bu konularla ilgili bilgi aktaracak. Hedefimiz sanayicilerimiz, işadamlarımız ile güçlü bir sinerji oluşturarak bilişim sektörüne yatırım fırsatlarına vurgu yapmak olacak.”