Deprem bölgesi belediye başkanları buluştu

Ali Eskalen-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde deprem bölgesi 11 ilden gelen belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı’nda konuşan AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Depremin yaralarını sarmak üzere var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 11 il 95 belediye başkanımız istişare ve değerlendirme toplantımızda burada. Bu zamana kadar yapılan çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları toplantımızda değerlendirme imkânı bulacağız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen AK PartiYerel Yönetimler Bölge Toplantısı’na katıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda; deprem bölgesindeki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve teşkilat mensupları da yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Fırat Görgel, deprem sonrası süreçte şehirlerin tekrar ayağa kaldırılması noktasında yoğun gayret gösteren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, belediyelere, STK’lara ve gönüllülere teşekkür etti.

Çok büyük dayanışma örneği gösterdik

İstişare ve değerlendirme toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Hep birlikte 2 büyük afet yaşadık. Acılarımız, üzüntülerimiz, kayıplarımız var. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün depremin 135’inci günü. Bu süre içerisinde çok büyük dayanışma örneği gösterdik. Devlet millet olarak kenetlendik. Bu süreçte her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, tüm belediyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm imkân ve kabiliyetiyle yanımızda oldular” dedi.

Süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor

Başkan Güngör konuşmalarının devamında, “Son dönemlerde meydana gelen Elazığ ve Malatya depremlerinde vatandaşlarımızın yardımına koşmaya çalıştık. Çeşitli bölgelerde meydana gelen yangınlara müdahale için gayret gösterdik. 6 Şubat depremlerinde bu yardımların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gördük. Maddi yardımlar tabi ki çok kıymetli ancak manevi desteğin de ne kadar önemli olduğunu gördük. Hamdolsun hep birlikte bu günlere geldik. Süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor” cümlelerini kaydetti.

Mikrobölgeleme Raporu hazırlandı

Şehrin imarı ve inşası noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin de katılımcılara bilgiler aktaran Güngör, “Yapı stokumuzun yüzden 45’i hasarsız, yüzde 3’ü yıkık, yüzde 2’si acil yıkılacak, yüzde 15’i ağır hasarlı, yüzde 2’si orta hasarlı, yüzde 33’ü de az hasarlı. Yıkık ve acil yıkılacak binalarda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanmak üzere. Ağır hasarlıbinaların yıkımıda devam ediyor. Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen mikrobölgeleme çalışmalarının ardından rapor hazırlandı. Önlemli alanlar ve uygun olmayan alanlar belirlendi. Diri fay hatları ve sakınım alanları tanımlandı. Detaylar üzerinde çalışılıyor. Bunun nihayete ermesinin ardından yapılaşma ve imar planıyla ilgili süreçler sonuçlanacak” ifadelerini kullandı.

Ticareti canlandırıyoruz

Başkan Hayrettin Güngör, “Şehir merkezinde en fazla yıkımın olduğu alanlarda bir kentsel dönüşüm projesi hazırlanıyor. Azerbaycan tarafından şehrimizde Azerbaycan Mahallesi oluşturuluyor. Yapımına başlandı. İl genelinde toplamda 600 tane tarihi ve kültürel yapımız var. Bu yapılarımız da depremde hasar aldı. Bu yapılarımızınrestorasyonuiçin Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından bir çalışma yapılıyor. Ticaret ve sanayimizin geliştirilmesi noktasında bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde projelerimizi sürdürüyoruz. Esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi için geçici çarşılar oluşturuyoruz. Şehir genelinde planladığımız 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 591’i tamamlandı. Bu noktada da esnaflarımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz.Kuyumcukent, Küçük Sanayi Sitesi ve Hal gibi ticaret alanlarının güçlendirilmesi noktasında da bakanlığımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

10 Milyar TL’lik altyapı yatırımı

Başkan Güngör konuşmasını, “Büyükşehir Belediyesi Meclisimizde aldığımız kararla depremden sonra 4 ay boyuncahemşehrilerimizdensu ücreti almadık. Geçici barınma merkezlerimizin alt ve üstyapı imalatlarını gerçekleştirdik. 20 Şubat-5 Haziran tarihleri arasında şehir içi toplu taşıma hizmetini ücretsiz olarak sağladık. Bu süreçte ilaçlamadan temizliğe, ulaşımdan barınmaya tüm alanlarda hemşehrilerimizin yanında olmaya gayret ettik. Depremden bugüne kadar yaptığımız ilave harcamalar 1 Milyar TL’nin üzerinde. Depremden altyapımız da ciddi oranda etkilendi. Bunun onarılmasının toplam maliyeti 10 Milyar TL civarında” cümleleriyle noktaladı.

Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz

Depremin yol açtığı yaraların sarılması noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Depremin yaralarını sarmak üzere var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. 11 il 95 belediye başkanımız istişare ve değerlendirme toplantımızda burada. Bu zamana kadar yapılan çalışmaları ve önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaları toplantımızda değerlendirme imkânı bulacağız. Her şeyden önce afet bölgesine gelerek gecesini gündüzüne katan tüm kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarından Allah razı olsun. Bugün bölgeye gelerek özverili çalışmalar yapan,hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan büyükşehir,il ve ilçe belediye başkanlarımızın yaptıkları değerli hizmetleri müzakere edeceğiz” dedi.

İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın

Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, “AK Partili belediye başkanları olarak partimizin insanı merkeze alan hizmet esaslı 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' esasıyla çalışıyoruz. Biz vatandaşımızın sıkıntısını ve derdini yüreğimizde hissetmediğimiz an, kendimizi suçlu hisseden bir gelenekten geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle "Biz dertliyiz". Budert insanımızın ihtiyaç duyduğu, bizim yetişmeye çalıştığımız hizmetlerin yüreğimizde oluşturduğu sıkıntıdır. Vatandaşlarımıza sunduğumuz her hizmet, bizim derdimizi azaltır ve daha fazlasını yapmak için gayretimizi artırır.Gönülegirmenin yolununsamimiyetten geçtiğine inanırız” diye konuştu.

Tek yürek olduk

Deprem sürecinde gösterilen birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yılmaz, “Deprem felaketinin hemen ardından büyük bir seferberlik ilan edildi. Acılarımız yüreğimizi yakarken, devletimiz tüm imkânlarını harekete geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla büyük seferberlik sürecinde 808 AK Partili belediyelerimiz de vakit kaybetmeden deprem bölgesine koştu. Lojistik destek olarak 51 bin 66 personel ile 15 bin 537 iş makinesi, 3 bin 745 jeneratör, 24 bin 984 çadır ve konteyner, 10 bin 707 tır gıda, 6 milyon 552 bin 195 yatak, yastık ve battaniye, 16 milyon 342 binhijyenmalzemesi, 16 milyon 113bin mont, pantolon ve ayakkabıdeprem bölgemize ulaştırıldı. Bu süreçte yüreklerini ortaya koyarak ayrımsız deprem bölgesine koşan herkese teşekkürlerimizi sunmayı da ayrı bir borç biliyorum. Bu süreç birlik ve beraberliğimizi göstermenin, tek yürek olmamızın tam zamanıydı. Deprem bölgesine yardım için çırpınan herkesten Allah razı olsun” dedi.

11 ilde 456 bin 770 kalıcı konut

Deprem bölgelerinde kalıcı konutların hızla yükseldiğini açıklamalarına ekleyen Yusuf Ziya Yılmaz, “11 ilimiz gibi yüzlerce ilçemiz, köyümüz asrın felaketinden etkilendi. Toplamda 850 bin civarında bağımsız birim ya yıkıldı, ya da zarar gördü. Canlarımızı yerine koyamıyoruz ama yeniden yaşamın devamı için devletimiz büyük bir seferberlik ilan etti, çalışmalara başladı.

Depremden etkilenen 11 ilde 148 bin 252 kalıcı konutun yapımı sürüyor, konutlar ise hızla yükseliyor. İnşallah 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra bir buçuk ve iki yıla kalmadan da diğer bütün konutların bitirilmesi planlanıyor. Sadece depremden etkilenen 11 ilde 456 bin 770 kalıcı konut yapılacağının altını çizmek istiyorum” cümlelerini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı’nın yükselişini hep birlikte sağlayacağız

Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, konuşmasını, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. TürkiyeYüzyılı'nagirmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük şahlanış dönemi başlamıştır. Bizlerde Türkiye Yüzyılıvizyonudoğrultusundavar gücümüzle çalışacağız. Biz, istikrardiyoruz. Türkiye Yüzyılıvizyonumuzusahiplenmiş kadrolarımızla el ele tüm sorunlarımızı aşacağız, geleceğe emin adımlarla koşacağız. AK Parti ülkemizin kronik sorunlarının çözümü noktasında bugüne kadar çok büyük adımlar attı. Bu adımlar artarak devam edecek, TürkiyeYüzyılı’nınyükselişini ise hep birlikte sağlayacağız. 85 milyonun geleceğine Allah'ın izniyle, halkımızın desteğiyle ışık tutacağız. Milletimize yapmayacağımız hiç bir şeyi söylemedik, söz verdiklerimizi de yapmak için gece gündüz çalıştık” cümleleriyle noktaladı.