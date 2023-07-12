“Depremin yaralarının sarılması için her zaman desteğe hazırız”

HATAY/EKONOMİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’ya yeni görevinde başarı dileyen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İskenderun OSB Başkanı Ayhan Tosyalı, depremin yaralarının bir an önce sarılması için İskenderun OSB Yönetimi olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

İnşaat çeliğinden makine, otomotiv filtresi ve elektrik enerjisi üretimine kadar Türkiye için pek çok stratejik sektöre ev sahipliği yapan İskenderun OSB yönetiminin Vali Masatlı’ya yaptığı ziyarete; Tosyalı’nın yanı sıra, İskenderun OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Gözükara, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Keseroğlu, Sedat Uysal, Mustafa Kahraman ve Bölge Müdürü Ahmet Dokgöz katıldı. Ziyarette Hatay Valisi Masatlı’ya yeni görevinde başarılar dileyen heyet, aynı zamanda depremin yaralarının bir an önce sarılması için her zaman destek verebileceklerini vurguladı.

İlk 500 firmalarına ev sahipliği yapıyor

Türkiye’nin ilk kurulan organize sanayi bölgelerinden biri olan İskenderun OSB, 208 hektar alana sahip ve yaklaşık 6 bin kişiyi istihdam ediyor. Ağırlıklı olarak inşaat çeliği, boru, profil, elektrik enerjisi, makine imalatı ve otomotiv filtresi üretilen İskenderun OSB’de, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan Tosçelik Profil ve Demir Çelik, Yazıcı Demir Çelik, Ekinciler Demir ve Çelik, Atlas Enerji, Tosyalı Demir Çelik gibi dev firmalar faaliyet gösteriyor.

İskenderun OSB içerisinden geçen otoyolu, bölünmüş karayolu, demiryolu ve körfeze açılan iskele ve limanlarıyla, kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı açısından cazibe merkezi özelliği taşıyor. Altyapısı büyük ölçüde tamamlanan bölgede yıllık 1 milyar 150 milyon kilovat saat elektrik, 85 milyon metreküp doğalgaz kullanılıyor.