Doğal taş ihracatçıları Çin’den mutlu döndü

İZMİR / EKONOMİ

120'den fazla ülkeden ve bölgeden yabancı alıcılar iş bağlantıları kurmak için Xiamen'e akın etti. 56’sı Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile olmak üzere fuara katılan 87 Türk firması Xiamen’den ticari bağlantılarla döndü.

Türkiye’nin zamanki gibi Xiamen Fuarı’na en çok firmayla katılan ülke olduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı İbrahim Alimoğlu, “İtalya, Brezilya, Mısır, Portekiz, İran, Pakistan, Yunanistan, Hindistan, Vietnam gibi dünya çapından 2 binden fazla katılımcı fuarda bir aradaydı. Fuar 151 bin 845 ziyaretçi çekti. Birliğimizin AB Projesi’nin dijital çıktısı olan VR Gözlüklü İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Simülasyonu’nun tanıtımı da Çince olarak gerçekleştirildi” dedi.

EMİB Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar ise fuara Hindistan, Rusya, Avustralya, Güney Kore, Tayland, ABD, Malezya, Türkiye, Vietnam, Çin ve başka bir çok ülkelerden alıcılar, tasarımcılar, dernek delegasyonları ve tüketiciler tarafından da büyük ilgi olduğuna dikkat çekerek, “2022’de Çin’e doğal taş ihracatımız 419 milyon dolar iken, 2023’te 432 milyon dolara ulaştı. Türk doğal taş sektörü olarak uzun vadede Çin’e 1 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz. Bu hedefe Xiamen Fuarı ile bir adım daha yaklaştık” diye konuştu.

Fuarda Türkiye Pavyonu’nun açılışını Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Guanco Başkonsolosu Kaan Başkurt, Guanco Ticaret Ateşesi Şerife Yıldırım Demirel ve EMİB Başkan Yardımcısı İbrahim Altınpınar gerçekleştirdi. Fuara, Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri de info stand ile katılım sağladı.

Türkiye’nin doğal taş ihracatı 2024’ün Ocak-Şubat döneminde yüzde 2’lik artışla 269 milyon dolardan 274 milyon dolara ulaştı. ABD 64 milyon dolarlık tutarla doğal taş ihracatında tekrar zirveye çıkarken, Çin’e olan doğal taş ihracatı yüzde 5’lik artışla 51,5 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin doğal taş ihracatında üçüncü pazar ise; 19,5 milyon dolarlık ihracatla Suudi Arabistan oldu. Bu ülkeleri 17,5 milyar dolarla Irak, 14,6 milyon dolarla Fransa, 11,5 milyon dolarla İsrail, 10,5 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 10 milyon dolarla Avustralya, 9 milyon dolarla Hindistan ve 6 milyon dolarla Almanya takip etti. Türkiye’nin doğal taş ihracat ettiği ülke sayısı 144 oldu.