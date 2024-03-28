Beta, Avrupa ve Amerika çay pazarına odaklanacak

ADANA/EKONOMİ

Beta Gıda, 2023 yılında bir önceki yıla oranla ciro bazında yüzde 40 büyüdü. 2023’de inovatif ve çevre dostu ürünleriyle büyüme ivmesi yakalayan şirket, bu yıl da yeni ürünler, sürdürülebilirlik çalışmaları ve yatırımlar ile yine yüzde 40 büyüme hedefliyor. Beta Gıda, 2024 sonuna kadar ihracat yaptığı ülke sayısını 40’a ulaştırmayı planlıyor.

Beta Gıda Genel Müdürü Mehmet Ali Uğur, bu yıl en büyük hedeflerinin yeni pazarlara ulaşmak olduğunu söyledi. Uğur, “Beta Gıda olarak hem ülkemize katma değer sağlamak hem de marka bilinirliğimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için ihracat önemli iş kalemlerimizden. Geniş ürün yelpazemizle doğru araştırmalar sonucunda doğru ürünü pazarın doğru noktasıyla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2023 yılında hedefimizde Avrupa pazarı vardı ve yeni anlaşmalar yaparak yayılma hızımızı artırdık. Avrupa’da oluşturulan yeni distribütörlükler ile de ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

2023’ün ihracat açısından başarılı bir yıl olduğunun altını çizen Uğur, “Doğrudan ihracatımız toplam satışlarımızın yüzde 6’sını oluştururken, transit ihracatımız ise yüzde 81 oranında gerçekleşti. Toplam ciromuz içinde yurt dışı satışlarımızın payı yüzde 87’lik etkileyici bir orana ulaştı. Önümüzdeki 5 yıl içinde doğrudan ihracat satışlarının oranı yüzde 40’a çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Avrupa aromalı, Amerika bitki çayı seviyor”

Avrupa ve Amerika’ya çayı sevdirdiklerini belirten Genel Müdür Uğur, şöyle devam etti: “Bölgelerin tüketici alışkanlıklarına baktığımızda sağlık ve wellnes odaklı ürün gruplarının öne çıktığını söyleyebiliriz. Burada sağlıklı yaşam trendi oldukça büyüyor. Kişilerin tüketim alışkanlıklarına baktığımızda Avrupa bölgesi daha aromalı çay gruplarının yanı sıra siyah çay ürünlerini tercih ederken Amerika daha çok bitki çayları gruplarında yer alan çayları tercih ediyor. Bu doğrultuda, Avrupa ve Amerika'daki sağlık ve wellness trendlerini de göz önünde bulundurarak, pazarın ihtiyaçlarına cevap veren geniş ürün çeşitliliğimizi ile bu pazarlarda öne çıkaracağız.”